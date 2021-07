FC Nitra trénuje v trinástich, so zmluvou iba traja. Máme tipy na posily

Do poháru vo Veľkom Cetíne ostáva 13 dní a supermladý tím je stále bez prípravného zápasu.

12. júl 2021 o 9:40 Martin Kilian ml.

Počujete to ticho? To je mlčanie FC Nitra o svojom áčku. Odkedy bolo administratívne preradené do tretej ligy, týkalo sa ho iba 6 zo 42 príspevkov klubu na sociálnej sieti, čo však zrejme nie je maslo snaživého PR manažéra Milana Lenčéša iba plniaceho pokyny „zhora“.

AJ TOTO SA DOZVIETE Kto trénuje v FC Nitra

Ktorí hráči majú zmluvu, ktorí boli v týždni na skúške a ktorý z nich neuspel

Akí dvaja cudzinci sú s tímom

Kto skončil v realizačnom tíme

Čo si hráči pochvaľujú

Prečo už s Nitrou netrénujú Spáčil, Demian, Pekár a Jendrišek

O angažovaní ktorých štyroch hráčov by Nitra mohla popremýšľať

Prehľad kádra? Nič. Kalendár prípravných zápasov? Ani slovko. Posily? Žiadne.