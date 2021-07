V Trnovci je fantastický futbalista, koncert 6:0 riadil s 3+1 (+FOTO)

Dynamo rozšliapalo oslabené Čierne Kľačany, tímový výkon ozdobili akcie blonďavej desiatky.

12. júl 2021 o 18:22 Martin Kilian ml.

V nedeľu takmer bezchybný Patrik Marček (vpravo) sa bavil akciami s ofenzívnym kolegom Tomášom Vanekom (vľave). Bez preháňania môžeme napísať, že na niektoré útočné kreácie Trnovca nad Váhom by sa dalo pozerať do rána. (Zdroj: Martin Kilian ml.)

Jedna kľučka sem, druhá tam, jasličky strieda noblesné prehodenie s loptou cez súperovu hlavu, potom príde zaseknutie, magická finálka alebo presné zakončenie. Trnovec nad Váhom rozbil Čierne Kľačany a všetci rozprávali o Patrikovi Marčekovi, kráľa s 3+1 v debakli 6:0.

Jarok – Golianovo 3:0 bol výsledok druhého súbežne hraného zápasu v baráži o postup do VI. ligy ObFZ Nitra

„Boli sme výborne pripravení, tréner si o súperovi veľa zistil. Chceli sme dať viac než šesť gólov, ale aj tak sme spokojní,“ škeril sa 21-ročný špílmacher v prvom rozhovore v živote, ale ak bude tvoriť hru a strieľať góly ako doteraz, telefón mu bude zvoniť neprestajne.

Včera skóroval na tri druhy – vyhraným súbojom s oveľa vyšším brankárom, po narážačke v šprinte a úchvatným volejom po centri. Ku gólovým maškrtám primiešal akciu ako z počítačovej hry FIFA, keď si v 90. minúte vyťukal obranu s ďalším virtuózom Tomášom Vanekom.

„Mám ponuky, ale som srdciar, momentálne sa tu dobre cítim. Navyše, škola je pre mňa prvoradá. Prisľúbil som, že ostanem doma,“ pridal hetrikový Patrik Marček, odchovanec Trnovca a Šale.

„Dnes je určite pripravený na štvrtú ligu. Keby mal viac tréningových jednotiek v týždni, má parametre ešte aj na vyššiu súťaž,“ povedal o svojej desiatke tréner Norbert Szikora.

Trnovčanom odišli do Nededu najlepší obranca Dušan Sklenár a najlepší strelec Samuel Čapičík, aj tak krásnym futbalom prevalcovali Čierne Kľačany, ktoré mohli zmeniť ráz zápasu v obrovskej šanci Michaľáka a brvne Horváta, ale Zsille sa hodil ako tiger.

„Nastúpili sme oslabení bez štyroch hráčov. Trnovec bol jednoznačne lepší. Duel sme sa mu snažili znepríjemniť a do 60. minúty sa nám to aj darilo. Keby sme za stavu 0:1 z dvoch veľkých šancí premenili aspoň jednu, bol by to iný zápas,“ trafil klinec po hlavičke zdolaný tréner Juraj Šabík, ktorého vedúci tím 7. ligy C včera neukázal svoju pravú tvár.

Naopak, namakaní „koronamajstri“ 7. ligy Galanta-Šaľa z Trnovca si užili ďakovačku s desiatkami skalných, čo šli polhodinku na neutrálnu pôdu do Hosťovej, a vo vzduchu zavoňali veľkú šancu na postup do možno najlepšej oblastnej súťaže na Slovensku.

„Vzhľadom na to, ako chalani pristupujú k futbalu a na ihrisku nechávajú srdiečko, pre mňa výsledok 6:0 nie je žiadnym prekvapením. Chalanom chceme dať šancu aj vo vyššej súťaži. U nás sa hrá výlučne pre partiu, udržať hráčov preto nie je ľahké, všetci majú ponuky. Snažíme sa im vytvoriť rodinné podmienky, cítia sa tu dobre,“ rozprával tréner Dynama Norbert Szikora.

„Máme dobrú partiu, rozumieme si na ihrisku aj mimo neho. Už dve sezóny chceme postúpiť do šiestej ligy a teraz sme k tomu veľmi blízko. Dúfam, že sa nám to podarí,“ pripojil Patrik Marček.

Trnovec n/V. – Č. Kľačany 6:0 (2:0) Góly: 8., 15. a 70. Marček, 58. a 90. Vanek, 76. vlastný. Pred 70 divákmi výborne rozhodovali hlavný arbiter Alojz Macho s asistentmi Erikom Fábrym a Romanom Žemberom. FK DYNAMO: R. Zsille – Današ, Žigárdi, Kučera, K. Zsille (79. Baricza) – Vanko, Marček, Sliška, Hrebík (86. Srňan) – Vanek, Kumaj. Tréner: Norbert Szikora. OFK SOKOL: Graus – Kudrej, Horvát, Čaládik, Kliman – Michaľák (51. Horný), P. Švec, Bobok, Šegeda (77. M. Valkovič) – L. Švec, V. Valkovič. Tréner: Juraj Šabík.

Ďalší program baráže „koronalídrov“ 7. ligy o postup do 6. ligy:

Piatok, 16. 7., 18.00 h: Čierne Kľačany – Jarok (v Obyciach), Trnovec nad Váhom – Golianovo (v Rišňovciach).

Nedeľa, 18. 7., 18.00 h: Golianovo – Čierne Kľačany (v Obyciach), Jarok – Trnovec nad Váhom (v Cabaji-Čápore).