Trénerské rošády v piatej lige. Jedna aj v rámci rodiny!

Štajer sa vracia domov, Kostolániovci si posunuli flek v Čeľadiciach.

15. júl 2021 o 10:00 Martin Kilian

V piatej lige Stred sa v krátkej prestávke medzi sezónami udiali zmeny na trénerských lavičkách.

Štajer skončil na Lapáši

Sezónu 2020/21 (z ktorej sa odohrala len polovica) strávil Ján Štajer na lavičke piatoligového Lapáša, s ktorým finišoval na konečnom druhom mieste. V klube však prišlo k zásadnej zmene – svoje pôsobenie ukončil mecenáš Martin Ševčík.

„Jednoducho, futbal na Lapáši skončil, a tak som zostal voľný. Som z toho smutný, pretože značka Lapáš vo futbale dlhé roky niečo znamenala,“ potvrdil Štajer fámy o lapášskom páde.

V rovnakom čase zostali Alekšince bez trénera Jozefa Kotulu. „Dôvodom je moje pôsobenie v FC Nitra. Stal som sa hlavným trénerom tímu U14, okrem toho mám prípravku U7, takže na ďalšie mužstvo mi už čas nezostane. Tak som sa v Alekšinciach rozlúčil a poďakoval,“ vysvetlil Kotula.

Vedenie MFK Dynamax tak oslovilo svojho rodáka a stratený syn sa po roku vracia domov. „Priznám sa: neváhal som. Idem do známeho prostredia. Určite príde k menším zmenám v kádri, možno bude viac priestoru pre domácich hráčov, ale žiadna dramatická zmena vo fungovaní klubu nenastáva,“ narážal Štajer na nedávne reči, že Alekšince pôjdu do „šestky“. „Chceme stabilizovať mužstvo a hrať v pokojných vodách. Možno oprášim aj moju registračku. Ja som nikdy nepovedal, že som s hraním skončil,“ dodal s úsmevom „Junco“.

Syn vystriedal otca

Ďalší tím z piatej ligy Stred má nového trénera. Hoci: jeho priezvisko znie rovnako ako predtým… Jaroslava Kostolániho nahradil na lavičke „hamadovcov“ jeho syn Peter.

„Peťo chodil do Čeľadíc už pár rokov ako tréner brankárov, naposledy viedol aj dorast a odchytal za nás dva zápasy. V klube ho už poznajú, je tam obľúbený. Ja som bol pri mužstve tri roky, myslím si, že to je správny čas na zmenu. So šéfom klubu sme sa tak dohodli, že Peter dostane priestor ako hlavný tréner,“ objasnil Jaroslav Kostoláni.

Pôvodne mal v pláne dopriať si oddych, ale prijal ponuku z Veľkého Kýru (5. liga Východ), kde nahradí Daniela Bátoru.

„Mal som viac ponúk, ale Kýrania boli neoblomní a zlomili ma,“ usmieva sa skúsený kouč. „Takže idem do niečoho nového, aj do inej súťaže. Na prvom tréningu bolo 16 hráčov, vidím veľkú snahu od všetkých v klube, tak verím, že nám to spolu pôjde,“ doplnil Jaroslav Kostoláni.

Skúsenosti z Rakúska

Peter Kostoláni má za sebou trojročné pôsobenie ako tréner (a zároveň brankár) v rakúskom Zemendorfe (5. liga). „Od októbra sme mali lockdown, neskôr som cítil, že už by to chcelo zmenu. Aj s Danom Koprdom sme sa v zime rozhodli, že prídeme do Čeľadíc. S otcom a prezidentom klubu Hamadom sme sa teraz dohodli na tom, že prevezmem A-mužstvo,“ vysvetľuje Peter.

„Som pripravený chytať a priniesť na ihrisko skúsenosti, ale zároveň chceme dať priestor mladším brankárom. Takže kto bude v bráne, vidím momentálne 50 na 50,“ hovorí.

Ako vraví, v trénerstve sa našiel. „Prišlo to s vekom. Mám už skúsenosti zo zahraničia, kde nie je jednoduché udržať sa. V trénerskej práci ťažím z toho, že desať rokov som bol hráč-profík, takže veľa sa na mňa nalepilo,“ pokračuje jeden z bratov-dvojičiek.

Priznáva, že niečo sa podučil aj od otca. „To áno, ale myslím si, že som odlišný. Každý tréner vyžaduje niečo iné. Možno mám bližšie k mladším hráčom a niektorým moderným veciam, kým „tatko“ má k hráčom skôr taký otcovský prístup, ale samozrejme, vie byť aj veľmi zábavný a stmeliť partiu,“ dodal Peter Kostoláni.