Ďalší veľký úspech pre malé mesto

V Žiari nad Hronom vyvrcholila basketbalová sezóna starších žiakov.

13. júl 2021 o 22:13 Martin Kilian

Jedným z ôsmich účastníkov majstrovstiev Slovenska boli starší žiaci BK Lokomotíva Sereď pod vedením mladého trénera Patrika Sarnu.

Tí sa napokon tešili z tretieho miesta, keď ich najskôr vyradili neskorší majstri, ale potom zvládli náročný súboj o bronz proti Prievidzi.

Do all stars tímu M-SR sa dostal seredský krídelník Michal Vranovič.

Výsledky Serede na M-SR:

Sereď - Bánovce 90:31 (45:16), Kiss 15, Majerník 14.

Semifinále: Sereď - Žiar n/Hr. 69:94 (42:42), Vranovič 21, Mizera 11, Sárkány 11.

O 3. miesto: Sereď - Prievidza 90:85 (51:49), Sárkány 26, Vranovič 25.

Článok pokračuje pod video reklamou

Poradie: 1. Žiar n/Hr., 2. Inter, 3. Sereď, 4. Prievidza, atď.

SEREĎ: Andrej Majerník, Michal Vranovič, Ivan Mizera, Richard Sarkány, Tomáš Kiss, Quang Duc Truong, Hai Duc Truong, Oliver Gavora, Gergely Balogh, Adam Vranka, Samuel Moncol. Tréner Patrik Sarna.

Patrik Sarna, tréner: „Tretie miesto na M-SR starších žiakov je pre nás fantastický úspech a veľmi sa z neho tešíme. Je to zadosťučinenie pre všetkých chalanov, ktorí počas celej sezóny tvrdo pracovali. Počas prísnych pandemických opatrení sme museli pol roka pracovať z domu pred kamerou, chlapci to nevzdali a medaila je sladkou odmenou. Som na všetkých hrdý, no toto je len začiatok a pred nami je ešte veľa práce."