Nitriansky mestský poslanec o dochádzke: Je nenormálne, čo sa tu teraz deje

Primátor akceptoval doteraz všetky ospravedlnenia poslancov, „pretože boli odôvodnené“.

17. júl 2021 o 11:00 Miriam Hojčušová

NITRA. „Takú veľkú nedisciplinovanosť, aká je medzi nami, si nepamätám," konštatoval na júlovom mestskom zastupiteľstve poslanec František Hollý.

Prekvapuje ho, že niektorí jeho kolegovia nepokladajú za povinnosť pripojiť sa aspoň online, „keď len na dve hodiny, keď sa jedná o veľmi vážne materiály“.

Pri schvaľovaní niektorých (prípady hodné osobitného zreteľa) je potrebných minimálne devätnásť hlasov z 31, a nie vždy je prítomných toľko poslancov.

„Toto je nenormálne niečo, čo sa tu teraz deje,“ kritizoval Hollý.

Článok pokračuje pod video reklamou

Poznamenal, že sa už teší na komunálne voľby v roku 2022, po ktorých sa to na zastupiteľstve „prekope“. Verí, že budú zvolení zodpovední ľudia, ktorí sa budú zúčastňovať rokovaní pravidelne od začiatku do samého záveru.

Poslanec Miroslav Gut si myslí, že by stálo za zváženie zoptimalizovať aj počet poslancov. Podľa primátora Mareka Hattasa by to mali prebrať predsedovia poslaneckých klubov: „Ak tu chceme spraviť nejakú zmenu, tak je asi najvyšší čas.“