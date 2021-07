Jarok po 12 rokoch v 6. lige, veľký večer Habdákovcov

Andrášikovi zverenci preleteli baráž bez straty bodu so skóre 13:0!

19. júl 2021 o 8:40 (KIJ)

Futbalisti Trnovca nad Váhom vleteli do rozhodujúceho šlágra baráže o postup do VI. ligy v Cabaji-Čápore ako víchor, lenže Jarok rozumne prečkal tlak, využil chyby a mladíkom z Dynama už priveľa nedovolil.

„Íreg“ dal z piatich šancí dva góly, oba strelili v prvom polčase bratia Habdákovci, najprv v skrumáži perfektne hrajúci Juraj a zanedlho z uhla do prázdnej brány Adam. Otec Juraj na tribúne medzi tristo divákmi žiaril šťastím.

„Prežíval som to akoby som na ihrisku bol aj ja. Celé mužstvo bojovalo jeden za druhého. Bola už iba čerešnička na torte, že góly dali práve moji chlapci. Presne o takomto večeri sme snívali, keď sa synovia vrátili hrať futbal domov. Bolo to pre mňa zadosťučinenie za celé tie roky, do očí sa mi tlačili slzy. Deň pred 55. narodeninami mi dali najkrajší darček, vždy voľačo sľubovali, teraz ma prekvapili,“ hrdo sa usmieval Juraj Habdák starší, ktorý za áčko v FC 31 hral dvadsať rokov.

Jeho syn Juraj hral včera tak dobre, ako už dávno nie. Práve kvôli nemu a vynikajúcemu stopérovi Renému Víglaskému končila väčšina akcií Trnovca na hranici šestnástky. A čo aj prešlo, bravúrne zneškodnil brankár Lukáš Vlček.

„Dnes to bolo o bojovnosti. Chýbalo nám veľa hráčov, ale zomkli sme sa. Sme výborná partia. Viacerí z nás sa vrátili hrať domov a je z toho postup. Budúcnosť jarockého futbalu vyzerá dobre. Hráme zadarmo, a tak to aj určite ostane,“ hlásil šťastný Juraj Habdák ml.

Jaročania sú v VI. lige po 12-ročnej pauze, v baráži lídrov prerušených siedmych líg nedostali ani gól pri skóre 13:0! Postup si aj bez najlepšieho hráča Tomáša Horáka, ktorý je na dovolenke a po nej mieri do Galanty. Takticky výborný výkon včera z lavičky dirigoval tréner Patrik Andrášik.

Jarockí futbalisti sú späť v šiestej lige. (zdroj: kij)

„Horák je pol mužstva, klobúk dole pred chalanmi, že to zvládli aj bez neho. Po zápase mohlo byť už dávno, mali sme veľké šance. Po červenej karte Zeleňáka nás Trnovec tlačil, ale ubránili sme sa. Postup sme chceli, postup aj máme, sme spokojní. Máme dosť kvalitné mužstvo aj široký káder, ktorý ešte doplníme,“ povedal nám Andrášik.

Hoci cez šláger o postup bublali emócie, iskrilo sa agresívnymi súbojmi, vylúčením po tvrdom faule i pár nevhodnými poznámkami, po zápase všetci ostali ľuďmi. Slabomyseľnejší by v koži Trnovčanov nadávali na dve sporné situácie v šestnástke perfektne posúdené rozhodcom Šimákom, ale oni férovo zagratulovali šampiónom. Dokonca aj na bubon, ktorý cez duel znel hrdelným „Dynamo!“, jeden zo skupinky fanúšikov hostí buchol s hlasným popevkom „Íreg!“ – to ste už videli?

Jarok – Trnovec n/V. 2:0 (2:0) Góly: 15. J. Habdák, 28. A. Habdák. ŽK: Víglaský, Patúc, Lamoš – Kučera, Vanko, Telkesi, ČK: 65. Zeleňák (J). Pred 300 divákmi bezchybne rozhodoval Róbert Šimák s asistentmi Romanom Žemberom a Milošom Némethom. FC 31: L. Vlček – Zeleňák, Víglaský, Horný (35. Lamoš), Šimko – Blanár, P. Finta, J. Habdák (90. Bakoš), T. Labuda (88. Maťo ml.) – Patúc (72. Martiš), A. Habdák. Tréner: Patrik Andrášik. DYNAMO: R. Zsille – K. Zsille (46. Srňan), Žigárdi, Kučera (85. Jeremias), Mónosi – Vanko (76. Telkesi), Marček, Sliška, Hrebík – Vanek, Kumaj. Tréner: Norbert Szikora.

TABUĽKA BARÁŽE: 1. Jarok 9, 2. Trnovec n/V. 6, 3. Č. Kľačany 3, 4. Golianovo 0.