Rádio Plus si už v Nitre nenaladíte. Požiadalo o odňatie licencie

Univerzitné rádio nedávno prehralo boj o frekvenciu s novým subžánrovým rádiom.

19. júl 2021 o 12:20 Dominika Cunevová

Rádio Plus si už v Nitre nenaladíte. (Zdroj: Matúš Kamenický)

NITRA. Po siedmich rokoch vysielania na nitrianskej rozhlasovej scéne skončilo lokálne Rádio Plus. Po tom, čo Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že ho na frekvencii 105,9 MHz nahradí subžánrové rádio Sub FM, požiadalo o odňatie licencie, i keď mala platnosť do septembra roku 2022.

O novom vysielateľovi na nitrianskej frekvencii Rada rokovala začiatkom júna. Vyberala celkom z piatich uchádzačov - Rádio Mária Slovensko, Rádio Aetter, Dance radio, Sub FM a doterajšie Rádio Plus.

Tomu mala byť licencia predĺžená automaticky na ďalších osem rokov bez toho, aby muselo o licenciu znovu žiadať.