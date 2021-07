Tomáš Horák je skokanom roka

V uplynulej sezóne nastupoval proti Štefanovičovej či Lefantovciam v 7. lige A, o pár týždňov si zahrá tretiu ligu a môže čeliť v majstráku FC Nitra!

20. júl 2021 o 11:00 Martin Kilian

Tomáš Horák (vľavo) odišiel z Jarku (7. liga) do Galanty (3. liga) a môže si zahrať aj proti Nitre. (Zdroj: ah)

Aj takéto neuveriteľné príbehy vie napísať hra hier. Tomáš Horák bol (nielen) streleckým lídrom Jarku, v poslednej súťaži dával góly doslova na želanie. Veď na jeseň si pripísal v 8 zápasoch 24 kúskov! Polovica mužstiev v tejto súťaži nedala za ten čas toľko gólov!

Dnes je však už hráčom treťoligovej Galanty a čakajú ho nové výzvy. Rozhodovanie, či zobrať túto ponuku, však mal veľmi ťažké. „Veru tak, keďže Jarok sa dostal do baráže a mal šancu zabojovať o šiestu ligu, po ktorej veľmi túži. Lenže ešte skôr, ako sa vedelo o baráži, som sa už sľúbil trénerovi Tomaškovičovi, a tak idem vyskúšať vyššiu súťaž,“ vysvetľuje 23-ročný obojnohý futbalista.

Čakajú ho defenzívni protivníci trochu iného kalibru ako v najnižšej lige. „Samozrejme, že s tým rátam a určite nebude jednoduché sa presadiť, ale je to pre mňa výzva, s ktorou sa chcem popasovať. Chcel by som čo najviac pomôcť mužstvu a streliť nejaké góly. Medzi týmito súťažami je samozrejme dosť veľký skok, ale na nových súperov sa teším a v neposlednom rade aj na to, že si možno zahrám proti FC Nitra,“ dodal chalan, ktorý má prezývku „Pio“ podľa poľského futbalistu Krzysztofa Piąteka.