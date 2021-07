Barokový hradný most zbúrali, nahradila ho kópia. Ani po 10 rokoch ju neomietli, vlhne

Pri obnove mosta zvolili krajné riešenie. Kópia má na rozdiel od originálu aj izoláciu. Nepomohla.

22. júl 2021 o 10:16 Miriam Hojčušová

NITRA. Hradný most nie je ani po desiatich rokoch omietnutý. Dôvodom je vlhnutie muriva.

Práve vlhkosť poškodila pôvodný barokový most. Jeho väčšiu časť v auguste 2011 zbúrali, nahradila ho kópia. Jej súčasťou je aj ílová vrstva nad klenbami, ktorú pôvodná kultúrna pamiatka nemala.

Nepomohlo to. Z malty sa už desaťročie vyplavuje vápno, ktoré je spojovacím materiálom. Verejnosť má obavy o statiku.

Zdá sa, že cirkev konečne našla vhodný postup, ako odstrániť vlhnutie mosta.

Naznačil to biskupský ekonóm Martin Štofko: „Je tam na kraji vidieť jednu sondu, ktorú sme robili minulý rok. Ak Boh dá, tak tento rok by sme ho mohli omietnuť.“

Vlastník už nechal vyhotoviť vzorky omietok. V prípade vyriešenia problému ich dá aspoň na bočné strany mosta. Povedal to Rudolf Viršík z Krajského pamiatkového úradu v Nitre.

Pokrýva ho biely povlak

„Most je ešte v horšom stave ako bol originál po stovkách rokov,“ tvrdí muž z Nitry, ktorý bol pred desaťročím svedkom búrania namiesto avizovanej rekonštrukcie. Aj on má obavu, že vlhkosť ohrozuje stabilitu.

"Ubezpečujem, že statika mosta ohrozená nie je. Veď komu inému by na tom malo záležať viac ako nám, keď cez ten most denno-denne chodíme,“ reagoval Martin Štofko.

Hovorí, že terajší most nie je v horšom stave, ako bol originál, hoci sa to môže tak na prvý pohľad javiť. Dôvodom je biely povlak – vyzrážané vápno. „Vyzerá to škaredo, ale isto to nie je vec statiky.“

„Tento jav, podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, nespôsobil podstatnejšie zhoršenie stavebno-technického stavu hradného mosta, respektíve jeho stability,“ potvrdil Rudolf Viršík z KPU.

Poznamenal však, že riešenie problému s vlhkosťou nie je možné odkladať donekonečna.

Možností je niekoľko

„Z estetického hľadiska je most neukončený, ale to je sekundárne. Nám v prvom rade musí ísť o stabilitu konštrukcií. Musí sa nájsť príčina vlhnutia, treba byť trpezlivý,“ konštatoval riaditeľ KPÚ Peter Jurkovič.

Pamiatkari už pred niekoľkými rokmi s pripomienkami odsúhlasili návrh technológie opráv. Vypracoval ho špičkový český odborník na sanáciu zavlhnutých konštrukcií historických stavieb. Podľa Viršíka sa jeho riešenia úspešne zrealizovali aj na niekoľkých historických mostoch.

Cirkev si podľa pamiatkarov dala spracovať aj alternatívne dokumentácie, aby mala k dispozícii viac odborných názorov. Tie priniesli odlišné spôsoby technického riešenia problému, čo vraj vlastníkovi pôvodnú predstavu o výbere najvhodnejšej ponuky do určitej miery skomplikovalo.

„Alternatívna dokumentácia sanácie zavĺhajúcich konštrukcií mosta nám zatiaľ nebola predložená,“ dodal Viršík.

Kópia má izoláciu