Kira si uznal chyby, ViOn loví mladú posilu, ide oslava Ďubeka

Vionisti prestrieľali Trenčín 12:11, ale do sveta letí debakel 0:4 po ich najhoršom prvom polčase v ligovej histórii.

24. júl 2021 o 10:42 Martin Kilian ml.

FC ViOn tretíkrát dostal štyri góly v prvom polčase ligového zápasu, predtým so Slovanom (2013) a Žilinou (2008), úplne prvýkrát však šiel do šatne s debaklom 0:4. Po obrátke razantne obrátil prístup k hre, Yilmaz mal veľké šancu a jednu aj Bednár, ale napokon platí, že Zlaté Moravce vyhrali otvárací zápas sezóny iba dvakrát zo štrnástich prípadov (2011 a 2017 doma proti Ružomberku). (Zdroj: Jozef Bedej)

Čo sa to deje? – pýtali sa v piatok večer fanúšikovia hostí. Jednu loptu Kira vyrazil iba pred seba, na druhú zle vybehol, potom sa zamotala pod nohy Bednárovi i hlavičkou letela do brány a Gáborík so Škrtelom v hľadisku tlieskali trenčianskemu vedeniu 4:0 vyrobenému Kadákom (2+1) a Križanom (1+0), dvojke zameranej bohatým Slovanom.

„Hrali sme veľmi laxne a boli všade neskoro, robili sme strašné chyby, nebola tam bojovnosť, nebolo tam nič. V pauze sme si povedali že úplne všetko musíme zmeniť od základov,“ povedal pravdu brankár Matúš Kira o najhoršom prvom polčase FC ViOn v 418-zápasových ligových dejinách.