Mladíci ubehali Herthu, domáci matador mal inú túžbu

Nitru potiahol päťgólový kapitán Matej Franko, a to ešte penaltu prenechal kamarátovi.

25. júl 2021 o 22:40 Martin Kilian

Celý článok prináša aktuálne vydanie týždenníka MY Nitrianske noviny.

Minimálne osemsto divákov prilákal súboj dvoch klubov, ktorý by bol ešte nedávno nepredstaviteľný. Šiestoligový Veľký Cetín, ako víťaz oblastného Campri Cupu, vyzval v Slovnaft Cupe bývalého prvoligistu z Nitry, ktorý spadol o dve úrovne nižšie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nitrania nastúpili bez navrátilca Clebera a so štyrmi dorastencami v zostave. Za hladkým víťazstvom ich potiahol päťgólový kapitán Matej Franko, v 20 rokoch najstarší futbalista v zostave FC Nitra.

Fotogalériu Miroslava Slávika nájdete tu.

Franko verí v postup

„Po prvom góle sme sa rozbehli. Hrali sme kolektívne, máme veľmi dobré, mladé mužstvo. Máme nabehané, trénujeme veľa,“ hodnotil svoj tím. Jeden z piatich gólov do siete okresného tímu strelil z penalty, ale ďalšiu jedenástku už nekopal. „Prenechal som ju spoluhráčovi Šimonovi Kováčovi, nech dá aj on gól. Je to dobrý chalan, skromný, zaslúžil si to,“ vravel Matej.