Šampiónovi jeden triumf nestačil, manželský pár bral zhodne bronz (+VIDEO)

Beh oslobodenia Topoľčianok mal 47. ročník. Miestny park patril po roku znova športovcom.

27. júl 2021 o 12:00 Martin Kilian

Najstaršie bežecké preteky v regióne mali rovnako ako vlani posunutý termín konania z marca na júl (kvôli pandémii), ale na teplo sa účastníci nestažovali a boli radi, že sa mohli stretnúť s rovnako naladenými priateľmi.

Podujatie organizujú obec Topoľčianky spolu so ZŠ a ďalšími subjektami. Organizačný štáb pod vedením Juraja Baráta a Jany Obernauer sa musel v prípravách popasovať s padnutým mostom v parku, a tak sa menila tradičná trať. Pribudlo viac prevýšenia.

Medzi účastníkmi nechýbali špičkoví bežci vari z polovice Slovenska, ale aj hobby športovci. Účastnícku medailu si odniesli všetci, dekoroval ich starosta obce Juraj Mesko. Ten zvlášť ocenil aj najlepších bežcov z Topoľčianok.

Dve výhry za jeden deň!

Absolútne najrýchlejším na 10 km bol Bratislavčan Marek Lenčéš. Zaujímavé je, že pred pár rokmi hrával súťažne futbal, aj piatu ligu v Rakúsku. Po zlomenine nohy však presedlal na beh.

"V poslednej dobe som viac začal chodiť na dedinské behy kvôli výbornej atmosfére, aká bola aj tu. Nedá sa to porovnať s Bratislavou. Teším sa, že vždy tu stretnem super ľudí a ak vyhrám, to je super bonus, ale nie je to primárny cieľ. Som rád, keď sú na pretekoch dobrí bežci a keď sa na trati navzájom potiahneme," povedal Marek Lenčéš pre MY noviny.

"Dnes som šiel prvé kolo vedno s Michalom Staníkom, juniorským majstrom SR. V druhom kole mu trochu došli sily, ale myslím si, že on ešte pôjde veľmi hore," dodal chlapík, ktorý pracuje ako auditor, ale behu sa venuje 6 dní v týždni. Po pretekoch v Topoľčiankach sa ešte v ten istý deň chystal na Night Run Donovaly. Neskôr sme sa dozvedeli, že vyhral aj tam!

Oprášil spomienky

Šesťdesiatnik Štefan Gibala z Nitry-Dražoviec prezradil, že na preteky do Topoľčianok chodieval ešte za socializmu. "Bežalo sa mi veľmi dobre. Vyhovuje mi krosový beh, aj kopčeky. Blízko pri dome mám Zobor, kde sa mi výborne trénuje. Z víťazstva sa teším, škoda len, že tu so mnou nebola manželka. Ona sa mi stará o všetko, chcel som sa jej zavďačiť. Teším sa však, že som stretol pána Pobudu, je to môj konkurent aj kamarát, od ktorého som sa učil, keď som bol mladší," hýril spokojnosťou chlapík, ktorý poráža aj oveľa mladších bežcov.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/o0uiPINDmTM

Bronzoví manželia

Keby sa robila súťaž zmiešaných dvojíc, vyhrali by ju suverénne mladí manželia Došekovci z Tlmáč. Obaja na 10 km v celkovom poradí mužov, resp. žien dobehli na treťom mieste.

Kto bol po behu spokojnejší? "Sme vďační obidvaja, ale ja som asi šťastnejší, keďže som porazil môjho dlhoročného konkurenta, ktorého som už veľmi dlho naháňal," prezradil Ivo.

"My sa vždy tešíme, keď aspoň jeden z nás uspeje. Je z toho pekná emócia. A keď obaja, tak o to lepšie. A keď sme dnes obidvaja tretí, nezávidíme si," povedala Katka s úsmevom.

Ivo je hlavne triatlonista, Katka skôr bežkyňa. "Sem-tam ma prehovorí na krosový duatlon. Ale vždy po ňom poviem, že už nikdy viac," škerí sa sympatická Tlmačanka.

Ivo má v triatlone najsilnejšiu disciplínu práve beh. "Keď mi súperi ujdú na plávaní a bicykli, ja ich dobieham. Útočím zozadu," zakončil Ivo Došek.

Ivo a Katarína Došekovci. Obaja dobehli v celkovom poradí na 10 km na treťom mieste. (zdroj: Martin Kilian)

Z výsledkov vyberáme

5 km

Muži: 1. Michal Vrtík (Tornádo Martin) 20:11, 2. Patrik Siegl (Duvi Sport team) 20:14, 3. Ľubomír Magušin (Topoľčianky) 20:54, 4. Miroslav Jurík (Zlaté Moravce) 21:04, 5. Michal Kokles (Motus Trail Running Team) 21:18, 6. Mário Ondriaš (Machulince) 21:34.

Ženy: 1. Silvia Valová (ZVP Lučatín) 20:07, 2. Dominika Ondriašová 24:26, 3. Zuzana Valková 24:34, 4. Angelika Striešková (Húrky ZM) 25:07.

Dorastenci: 1. Michal Sadloň (BGMH Sučany) 19:57, 2. Tadeáš Valent 21:09, 3. Daniel Belmenen 24:18.

Dorastenky (15-18 rokov): 1. Emma Páleníková (AK Zlaté Moravce) 28:18.

10 km

Muži do 39 rokov: 1. Marek Lenčéš (ŠKP Bratislava) 36:53, 2. Michal Staník (BK Lysá p/M.) 37:34, 3. Ivan Došek (AK Tlmače) 37:49, 5. Adam Kĺbik (BK Duslo) 39:16, 6. Matej Páleník 40:29.

Muži 40-49 rokov: 1. Peter Okenka (Partizánske) 40:03, 2. Tomáš Ďurta (TRI) 41:18, 3. Pavol Tokár (ŠK ŠOG Nitra) 41:20.

Muži 50-59 rokov: 1. Milan Furár (BK Duslo) 41:53, 2. Ján Môcik (Bystričan) 44:31, 3. Karol Hudeček (KB Levice) 46:21, 4. Anton Kĺbik (BK Duslo) 47:06.

Muži 60 rokov a viac: 1. Štefan Gibala (Dražovce) 44:42, 2. Ján Pobuda (V. Vozokany) 49:40.

Ženy do 34 rokov: 1. Katarína Došek (AK Tlmače) 43:32, 2. Zuzana Frólová 51:44, 3. Katarína Tisajová 57:25.

Ženy 35-49 rokov: 1. Iveta Furáková (Svetielko nádeje Zvolen) 41:24, 2. Anna Szekeres (Pannonhalma, Maď.) 42:18, 3. Radka Roháčová (Lučatín) 44:18, 4. Dana Kozárová 52:06.

Ženy od 50 rokov: 1. Renáta Barcíková (BK Sliač) 53:07.