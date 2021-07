Pre ViOn pracuje 15 hodín denne. Chceli sme priniesť kreatívnejších hráčov, tvrdí Benkovský

Rozchod s Orávikom bol pre progresívneho kouča jedným z najťažších momentov v klube.

27. júl 2021 o 15:25 (KIJ)

Tento článok nájdete aj v prílohe o FC ViOn v aktuálnych MY Nitrianskych novinách, ktorá vznikla v spolupráci s klubom

Vionistom odišli hviezdy s dokopy 20 gólmi, 24 asistenciami a 8 čistými kontami, ale aj tak sa na prahu svojej štrnástej sezóny v prvej lige usmievajú, lebo vedia, že tréner ĽUBOŠ BENKOVSKÝ (32) vie, čo robiť, aby historicky najlepšia ligová sezóna nebola iba osamelým výkrikom. Do ospevovaného herného štýlu už zaúča šesť posíl, videl všetky prípravné zápasy prvých súperov (Trenčín, Žilina). V rozhovore sme prebrali viacero zaujímavých tém.

Z vás ako trénera vyžaruje pokoj, museli ste v Trenčíne po polčasovom stave 0:4 v šatni zvýšiť hlas?

Vždy sa snažíte pracovať s emóciami. Tak tomu bolo aj v piatok. V polčase musíte vstúpiť do svojich hráčov, aby našli ďalšiu motiváciu pre ďalší vývoj zápasu. Pozitívom bolo, že ju našli a zistili, kde je strop ich výkonnosti. Do ďalšej časti to bude iba o tom. Či strop výkonnosti budeme chcieť dokazovať deväťdesiat minút alebo si dáme pauzu a potom to možno dopadne tak, ako teraz.

Yilmaz má byť kanonierom po Balajovi, ale v príprave viac nehral ako hral. V akom stave je jeho zžívanie sa s tímom?

Ešte potrebuje čas, aby sa adaptoval na náš spôsob a vnímanie hry. Taktiež musí byť stopercentne zdravotne fit, teraz ho trápia nejaké drobnosti. Je normálne, že keď dlhšie nehrávate zápasy, telo sa vám spomalí.

Kyziridis a Švec na konci sezóny ukázali veľký progres. Očakávate, že tento ročník pre nich bude prelomový?

Áno, patria k našim najperspektívnejším hráčom. Stále robia kroky vpred, pracujú na sebe, futbal vnímajú profesionálne. Verím, že sme u nich ešte nedosiahli maximum.

S ohľadom na skladbu tímu rátate s Tóthom ako stopérom či defenzívnym záložníkom?

Snažíme sa prinášať hráčov variabilných na aspoň dve hráčske funkcie. Tótha máme v rovnakej kategórii ako Bednára, lebo môže alternovať na poste stopéra aj defenzívneho stredopoliara.

Chobot bol v Nitre deprimovaný, ale zdá sa, že na ViOne sa chytil. Ako na vás pôsobí?

Je to ďalší perspektívny hráč. Pracujeme s veľkým množstvom detailov, on má otvorenú hlavu a prijíma ich. Môže viac zrýchliť náš herný systém, spolu s Kyziridisom a Mondekom patrí k najrýchlejším hráčom tímu.

ViOn opustili lídri Balaj, Hrnčár a Chovan. Ktorý bude chýbať najciteľnejšie?

Všetci traja. Stále sa o nich bavíme... Sme radi, že sa posunuli ďalej, ale my už s tým nič nespravíme a sústredíme sa na nových hráčov.

Orávik je ligovým rekordérom klubu v štartoch i góloch, ale nepredĺžili ste mu zmluvu. Bolo to vaše rozhodnutie?

Áno. Peťo je dobrý futbalista a veľmi dobre charakterovo stavaný, vážim si ho, dobre sme vychádzali. Pre trénera je jednou z najhorších vecí, ak má hráčovi povedať, že v ďalšej sezóne nebude pokračovať. Bolo to jeden z mojich najťažších momentov na ViOne.

Keďže máte troch krídelníkov a zraneného Kovaľa, ani okrajovo nerátate s alternatívou o návrate Hrnčára na hosťovanie, ak sa nepresadí v Slovane?

Touto témou sa vôbec nezaoberáme.

V príprave ste použili piatich nováčikov z béčka alebo Požitavskej futbalovej akadémie (Richter, Belmenen, Petrík, Penzeš, Zrubec). Kto vás najviac upútal?

V rámci našej filozofie sa snažíme spoznávať hráčov z akadémie a odhaľovať ich predpoklady do budúcnosti. Ak vidíme možnosť posunu hráča smerom nahor, snažíme sa ho držať v tréningovom procese. Nerozprával by som o konkrétnych menách.

Novým kapitánom sa stal Peter Čögley. Ako prebehla voľba?

Bolo to moje rozhodnutie. „Čegy“ odohral všetky zápasy, mal najvyššiu minutáž, s ostatnými sa snažil ťahať mužstvo.. Predpokladáme, že to tak bude aj v novom ročníku. Veríme, že zostane zdravý. Rozhodnutie pre túto sezónu padlo na neho. Klubizmus je tu stále, Chren a Ďubek sú jeho asistenti. V tíme sú najdlhšie, odohrali množstvo ťažkých stretnutí, klubu veľmi pomohli. V miestenke kapitána ide o najdôležitejších hráčov,

Kovaľov návrat na ihrisko sa naťahuje. Môžete s ním vôbec v sezóne rátať?

Nie je v ľahkej situácii. Na jeho návrat si budeme musieť ešte chvíľu počkať. Koleno nereagovalo podľa predstáv. Dĺžka jeho rekonvalescencie sa predlžuje.

Nepremietlo sa to do výsledkov v príprave, ale za odchádzajúcich lídrov ste priniesli veľmi slušné náhrady. Ste spokojný s prestupovou aktivitou na trhu alebo niečo chýbalo ku dokonalosti?

Pri prestupoch sa vynaložilo veľa energie a ochoty zo strany generálneho manažéra Mareka Ondrejku a pána majiteľa Viliama Ondrejku. Všetci boli otvorení spolupráci. Verím, že to tak zostane aj pre ďalšie prípadné posily v letnom termíne. Nových hráčov musíme zladiť s našim herným systémom.

Hlavne ofenzívnu fázu ste oživili o nové mená. Teší vás, že po historickej sezóne budete menej čitateľní?

Chceli sme priniesť kreatívnejších futbalistov oproti minulej sezóne. Verím, že sme sa trafili. Hráčov sme vyberali podľa typológie vhodnej do nášho systému. Základné princípy ako napádanie, prechod do útoku a protiútoky ostávajú rovnaké, ale radi by sme ho ešte viac rozvinuli o ďalšie špecifikácie.

Cítite z celého tímu, že sa kondične zlepšuje?

V príprave hráči pracovali s individuálnymi plánmi. Spoločne sme pracovali na kondičke, ale všetko chce svoju postupnosť a čas.

Práca ligového trénera zďaleka nie je iba o dvoch hodinách denne na tréningu. Vy ste známy vašim workoholizmom. Koľko hodín denne pracujete?

Môj pracovný čas sa nedá špecifikovať, je rozsiahly a nemá konca (úsmev). Popritom ako každý tréner potrebujem aj psychohygienu. Pracujem od siedmej rána do neskorých večerných hodín, takže možno pätnásť hodín denne. Ide o tréningový proces a jeho prípravu, komunikáciu s hráčmi a vedením, videoanalýzy, analýzy nových hráčov a súpera. Tento klub mi dal dôveru a chcem preň odviesť všetko.