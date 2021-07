ViOn chce dvoch zo Slovana. K vakcinácii má jednoznačný postoj

Za Chovana sme nedostali šesťcifernú sumu, prezradil Martin Ondrejka.

26. júl 2021 o 19:40 (KIJ)

Nudný a priemerný klub? Zabudnite. V stredu to po dlhej dobe bola zlatomoravská tlačovka, na ktorej ani raz nepadlo slovko „záchrana“. FC ViOn sa totiž ukážkovo šplhá po rebríku ambícií, nie tak dávno najhorší tím ligy sezónu čo sezónu stúpa. Tú minulú, s piatym miestom historicky najlepšiu ligovú, namiesto pohárovej Európy napokon korunovali tri zvučné prestupy lídrov do násobne bohatších klubov.

Žiadna konečná zastávka, ale lákavá prestupná stanica pre mladé talenty, to sú dnes Zlaté Moravce, čoraz ľahšie rokujúce o zaujímavých posilách.

Potvrdil to aj predseda predstavenstva MARTIN ONDREJKA (38), keď sa usadil do hotelového kresla pri diktafón MY Nitrianskych novín.

ViOn nikdy v lige neobhájil pozíciu v hornej polovici tabuľky. Môže sa to teraz podariť?

Nie som poverčivý, nezamýšľam sa nad tým. Môžeme skončiť lepšie aj horšie, chceme, aby to bolo lepšie. S minulou sezónou sme spokojní, bola jedna z najlepších, možno sa bije s tou z roku 2007, keď sme postúpili do Pohára UEFA. Ani teraz nemáme prehnane veľké oči. Dostať sa do Európy je sen, nie požiadavka.

Je paradox, že v historicky najlepšej ligovej sezóne ste na vstupnom nezarobili takmer nič. Cez koronu idú ceny nahor, a to nie je dobrá správa ani pre stavebnú firmu. Ako kríza ovplyvňuje chod klubu?

Vstupné nie je hlavnou zložkou rozpočtu, ale určitou áno. Trochu nám pomohli štátne kompenzácie, ale tie nebudú naveky a asi by to ani nemalo byť cieľom, aby štát kompenzoval kluby. Čo sa týka stavebnej firmy – stavia sa draho, ceny materiálu narástli behom pár dní, ale kontrakty sú platné z minulosti. Dennodenne bojujeme s touto situáciou.

Snažíme sa všetko robiť tak, aby sme boli spoľahlivým klubom. Z mojej pozície predsedu predstavenstva je to záväzok do ďalšieho roka. Zabezpečiť klub tak, aby sme sa nestali problematickým.

Pred minulou sezónou sa vo futbalovom rozpočte škrtalo o približne 20 percent. Teraz už nie?

Pokračujeme s rozpočtom z minulej sezóny.

Až traja hráči FC ViOn sa v jedno leto posunuli do lepšieho klubu, to nie je žiadna tradícia. Ako to komentujete?

V prípade Hrnčára to bolo cieľom, jeho rozvoj bol milým prekvapením. Pri Balajovi bolo jasné, že po sezóne odíde. O odchode Chovana sme nerozmýšľali, boli sme s ním spokojní a plánovali dlhodobý kontrakt.

Bol na trhu záujem aj o ďalších vašich hráčov?

Nie.

Koľko ste zinkasovali od Slovana za brankára Chovana?

V rámci dohody ju nezverejníme. Môžem však prezradiť, že to nebola šesťciferná suma. Aďovi sme nebránili v posune a lákavej ponuke, ale ani sme ho nenútili. Napokon to vypálilo aj do dobrých vzťahov so Slovanom. Páčilo sa im, ako sa u nás rozohral na hosťovaní Hrnčár, uvidíme, ako to dopadne s Chobotom.

Hovorilo sa o hosťovaniach Mustafiča a Lichého zo Slovana. Sú ešte reálne?

Máme o nich záujem. Slovan však hrá európske poháre, potrebuje širší káder a zatiaľ si ich necháva. Čo bude neskôr, ešte nie je jasné. Ak ide o posily, máme rozpracované ešte dve do ofenzívy. Káder stále nie je úplne uzavretý, ešte máme čas.

Bednár hral ligu už v šestnástich, v Dunajskej Strede mal 32 štartov aj ešte ročnú zmluvu. Ako sa vám ho podarilo spod nej dostať a podpísať ho na dve sezóny?

Museli sme sa dohodnúť na odstupnom. Vo ViOne nezvykneme kupovať hráčov, ale teraz sme spravili výnimku. Veríme totiž, že naša investícia doňho sa nám vráti.

Na ViOn prichádzajú hráči, akí doň nezvykli prichádzať. Čím to je? Veľkými peniazmi asi nie...

Zrejme je to tým, že sa ukázalo, že aj zo Zlatých Moraviec sa dá posunúť do väčšieho klubu. Preto sú u nás hráči ochotní akceptovať aj menšie peniaze. Letné prestupy Chovana, Hrnčára a Balaja neboli o tom, že by na tom klub nejak extra finančne profitoval, skôr o tom, že sme trochu povzniesli meno FC ViOn. Aj vďaka tomu v debatách s hráčmi cítime, že angažovať posily je pre nás ľahšie než v minulých prestupových obdobiach. Žiadny z prestupov k nám sa nerodil vyslovene ťažko. Napríklad pri presviedčaní Kiru nám vyslovene pomohlo, že Chovan od nás odišiel do Slovana.

Viaceré slovenské kluby vyhlásili jasný postoj za vakcináciu. Ako je na tom ViOn?

Aj náš postoj je jednoznačný. Podporujeme vakcináciu ako návrat do bežného života. Členovia vedenia, realizačného tímu a zamestnanci už sú zaočkovaní. Snažíme sa tak vplývať aj na hráčov, ale je to ich dobrovoľné rozhodnutie.