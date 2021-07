Stále drahší Kyziridis: Benkovský môže byť najlepším trénerom Európy

V novej sezóne to od mňa aj tímu bude ešte lepšie, zastrája sa grécky krídelník.

28. júl 2021 o 18:41 (KIJ)

Tento článok je súčasťou prílohy o FC ViOn, ktorá vyšla v aktuálnych MY Nitrianskych novinách v spolupráci s klubom

V minulej sezóne dalo aspoň gól 47 ligistov do 21 rokov, ale iba traja (Strelec, Bamidele, Cabral) ich strelili viac než ALEXANDROS KYZIRIDIS (20). Kto nad ním zlomil palicu po zahodených tutovkách v debute v Michalovciach (0:1), spravil zle: prvý Grék v FC ViOn šikovne tvoril a nezabúdal ani brániť.

Musí mať čistú hlavu

Na priemernú jar (jeseň mal lepšiu) dal zabudnúť štyrmi centrami v baráži o európske poháre proti Trenčínu (2:0) a Žiline (2:3pp). Milimetrovými. Špičkovými. Smrdel z nich zďaleka nie vyčerpaný potenciál krídelníka ešte na rok podpísaného Zlatými Moravcami.

„Na jeseň som góly dával, na jar na ne skôr prihrával. V baráži to boli moje dva najlepšie výkony na Slovensku. Celkovo som sa v posledných piatich-šiestich zápasoch cítil skvele. Mal som čistú hlavu, to potrebujem k dobrým výkonom, nie vždy som ju mal čistú. Som šťastný za predošlý veľmi dobrý ročník, ale myslím si, že teraz príde ešte lepší. Verím tímu a trénerovi. Noví hráči zapadli, máme kvalitu. Dokážeme veľké veci,“ rozprával Alexandros Kyziridis.

Najdrahší chce byť ešte lepší

Po sumárnej bilancii 7+7 v nováčikovskej sezóne vie, že chce nabrať svaly do svojich 68 kilogramov aj zrýchliť už aj tak slušný šprint. Nebehá z jednej párty na druhú ako jeho rovesníci zo severogréckej Skydry (tri hodiny autom od bájneho Olympu), ale bystro načúva a po tréningoch si pridáva. Nie náhodou mu pri Žitave dvojnásobne stúpla trhová hodnota z Transfermarktu, s čerstvou cenovkou 300-tisíc je najdrahším hráčom do poľa na súpiske.

„Mal som dobrú sezónu, ale myslím si, že táto bude odo mňa ešte lepšia. Hral som 29 zápasov, už poznám ligu, som skúsenejší, viem, čo odo mňa tréner chce. Na ihrisku sa cítim výborne a túžim ukázať ešte väčší progres. Sústredím sa iba na ViOn, na nič iné,“ vyhlásil fúzkatý kreatívec a poprel akúkoľvek letnú ponuku z iného klubu.

Benkovský najlepším v Európe?

„Kyzi“ bez reptania uhrá obe krídla i podhrot, vtipkuje, že ak bude treba, postaví sa aj do brány. Teší sa priazni kouča, ani jeden z 32 zápasov nepresedel na lavičke.

„Mám veľmi dobrý vzťah s celou kabínou i trénerom. Benkovský je podľa mňa určite najlepším trénerom v lige. Je mladý, múdry, rozumie futbalu, tvrdo pracuje, jeho tréningy sú náročné. Má všetko pre to, aby bol najlepším trénerom nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Bol som aj v akadémii PAOK-u Solún, ale nestretol som lepšieho trénera,“ zložil klobúk najmladší stredopoliar tímu s najviac minútami v letnej príprave (526) po Menichovi (540) a Čögleyovi (540).

Slovenčina? Osem fráz a nadávky

Kto si myslí, že Alexandros Kyziridis si v Zlatých Moravciach žije ako v rozprávke, nemá celkom pravdu: ako jediný v šatni nevie po slovensky a rodinu vidí iba na Vianoce a v lete.

„Ahoj, ako sa máš, dobre a ty, ja, čo robíš, chrbát, sám, druhá strana a potom už iba nadávky (smiech). Skúšal som sa naučiť slovenčinu, ale je ohromne náročná, ani po takmer roku ničomu nerozumiem. Angličtina sa naučíte aj z počítača, ale toto skutočne nie,“ riekol ku jazykovej bariére, ktorú maže pracovitosťou.

„Rodina mi chýba, pre koronavírus za mnou nemohla prísť. Teším sa, že v septembri za mnou príde priateľka, urobí ma to ešte silnejším. Celkovo sú značné rozdiely medzi Gréckom a Slovenskom. U nás je krajšie počasie, ľudia viac relaxujú, na kávu sa chodí trikrát denne, no tu iba raz. Futbal v Grécku je technickejší, na Slovensku zas silovejší a rýchlejší. V minulé leto sme mali 15-dňovú pauzu medzi sezónami, v Grécku je to o mesiac viac... V Zlatých Moravciach som si ťažko zvykal, hlavne v prvý mesiac, ale už je to dobré. Dokonca som tu našiel dve grécke rodiny, raz za čas zájdeme na kávu,“ hovoril Alexandros Kyziridis v prvom rozhovore na Slovensku a okrem futbalového rozvoja si do roku 2021 dal ďalší ciel: v decembri si chce doma spraviť vodičák.