Trénoval v Liverpoole, v šestnástich písal dejiny. ViOn hráčov nekupuje, prečo spravil výnimku?

Nič také som tu nečakal, hovoril Martin Bednár o zázemí pre futbal v Zlatých Moravciach.

29. júl 2021 o 18:48 (KIJ)

Tento článok je súčasťou prílohy o FC ViOn, ktorá vyšla v aktuálnych MY Nitrianskych novinách v spolupráci s klubom

Ligu hral už v šestnástich, je piatym najmladším debutantom v jej histórii. Keď ho Dunajská Streda v lete 2018 so štvorročnou zmluvou vykúpila z Michaloviec a prebila Žilinu, web DAC ho nazval jedným z najväčších talentov slovenského futbalu.

Bodaj by aj nie! Ako chlapčisko v Michalovciach hral na letnom turnaji proti Realu Madrid s Hakimim a Barcelone s Fatim. Na skúšky ho pozvali Valencia, Liverpool, Legia Varšava i Atalanta Bergamo, ktorá ho napokon aj chcela do svojej vychytenej talianskej akadémie.

„Asi je to tak, ako má byť,“ riekol MARTIN BEDNÁR (22), keď si pred očami prehral film kariéry kedysi pribrzdenej vytekajúcou platničkou.

Za DAC prerazil menej, než chcel, ale v predošlej sezóne si spravil chuť hosťovaním „doma“ v Michalovciach, ako kapitán (ak Žofčák nehral) ich priviedol ku záchrane v lige. A prišli ponuky: Pohronie, Pardubice... Operácia „Bedňa“ napokon vyšla neveľkým Zlatým Moravciam a žiadna brnkačka to nebola.

„V Michalovciach som nemal zlú sezónu a to mi asi pomohlo. České Budějovice mali záujem, týždeň som tam trénoval, mali predať stopéra, ale nepredali a padlo mi to. Chceli ma aj iné slovenské kluby, ale nedohodli sa s Dunajskou Stredou. Zlaté Moravce môj prestup riešili dennodenne dva týždne, medzitým mi ‚Kiri‘(Matúš Kira) povedal, že je tu všetko super, a tak som sa tešil. Naťahovalo sa to, najprv to vyzeralo tak, že ma Dunajská Streda pustí, potom zas opačne, lebo dlho nemala žiadne posily. Som rád, že to napokon vyšlo,“ povedal nám Martin Bednár, bývalý pravidelný mládežnícky reprezentant.

Na ViOne nevie prehrávať, ako súper tu má bilanciu 4-2-0. Teraz chce arénu zamknúť ako stopér, tam sa cíti lepšie ako na „rodnom“ poste defenzívneho záložníka a pochvaľuje si súhru s Menichom. Zapadol aj do šatne, spolu s Lukáčom (Prešov), Kirom (Snina) a Čonkom (Bidovce) jej môže dávať lekcie východniarčiny.

„Nejaké slovíčko už od nás chlapci pochytili,“ zarehotal sa vysoký Prešovčan. „Sú tu super podmienky a partia. Je to naozaj rodinný klub, každý tu chodí vysmiaty. Rýchlo som sa adaptoval, keď je nejaký problém, hneď mi ho má kto vysvetliť. Prekvapilo ma, aká je tu starostlivosť o hráčov. Posilňovňa, sauna a bazén sú hneď poruke. Nič také som tu nečakal, v Michalovciach sme to nemali. Vždy ma zaujal tunel zo šatní na ihrisko, vyzerá ako vstup do vínnej pivnice (smiech). Mesto je len o trochu menšie než Dunajská Streda a všetko je odtiaľto blízko,“ rozprával Martin Bednár, z ktorého slov cítiť, že neprišiel hrať o korálky: „Kvalitu máme, len nech si to všetko sadne. Okrem troch top tímov je liga vyrovnaná. Dúfam, že súhra príde čo najskôr.“

„Bedňa“ bude pod drobnohľadom prvých radov tribúny, Zlaté Moravce totiž zaňho dali Dunajskej Strede peniaze na drevo, a to pri Žitave nebýva zvykom.

„ViOn ma kúpil a spravil všetko pre to, aby som tu bol. Teraz je na mne, aby som oplatil dôveru,“ uvedomuje si univerzálna posila.