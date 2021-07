V Nitre bude elitný streetballový turnaj

Priaznivci deravých košov si píšu do kalendára dátum: sobota 14. augusta.

28. júl 2021 o 22:45 Martin Kilian

Nitra Summer Jam 2021 je názov streetballového turnaja, ktorý sa uskutoční v polovici augusta v Nitre. Vo vonkajšom areále za halou SPU vyrastú na betónovej ploche streetballové ihriská so špeciálnym povrchom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Streetball je, zjednodušene povedané, basketbal na jeden kôš. Hrajú ho trojčlenné tímy, pričom môžu mať aj náhradníka.

Turnaj je súčasťou celoslovenskej SBA 3x3 Tour 2021, ktorá má osem zastavení a finále v Bratislave. Hrať sa bude podľa pravidiel FIBA 3x3, prihlásiť sa dá už dnes na webe play.fiba3x3.com.

V Nitre sa na organizáciu eventu podujal Peter Zákopčan, mládežnícky basketbalový tréner, spolu s Milošom Vaššom a Branislavom Peťovským. A podieľať sa bude aj klub BKM SPU Nitra.

„Na akciu sme získali grant od Nitrianskej komunitnej nadácie v rámci grantového programu Mením Moje Mesto 2020, ktorého hlavným partnerom je mesto Nitra. Vlani sa pre pandémiu konať nemohla, preto veríme, že tento rok to už vyjde," hovorí „Zaki".

Peter Zákopčan na archívnej fotke. (zdroj: Martin Cintula)

Hrať sa bude v štyroch kategóriách - muži, ženy, chlapci U18 a dievčatá U18. Mládežníci nebudú platiť štartovné. V elitných kategóriách si najlepšie tri tímy odnesú aj zaujímavé prize money (spolu 1350 eur). Na turnaji sa môžu teoreticky predstaviť aj účastníci zo zahraničia.

Peter Zákopčan už v minulosti v Nitre organizoval streetbalové turnaje, tie však mali osemročnú pauzu. Čo očakáva od Nitra Summer Jamu 2021?

„Ja si želám, aby aby sme oslovili čo najviac ľudí, aby prišlo čo najviac účastníkov aj divákov. Je to akcia pre basketbalovú a streetballovú komunitu. Pre menšie deti budeme mať nachystaný workshop a súťaže. Pripravené máme aj hudobné a tanečné vystúpenia, ako aj diskdžokeja či stánky s občerstvením," pokračuje Zákopčan.

Streetball sa stále viac dostáva do popredia, dokonca bude mať v Tokiu premiéru pod olympijskými kruhmi. "Chceme, aby sa aj v Nitre streetball ako nový olympijský šport dostal do povedomia. V našom klubu plánujeme rozbehnúť aj sekciu 3x3 a radi by sme boli, keby sme Summer Jam mohli organizovať každý rok," dodal Peter Zákopčan.

V bielom drese Nitran Maroš Nemček. (zdroj: 3x3 Slovakia Basketball)

Konečne doma „Som vďačný za túto možnosť zahrať si 3x3 basketbal v mojom rodnom meste. Po 10 rokoch sa to tu opäť podarilo a verím, že si to všetci hráči poriadne užijeme," nechal sa počuť Nitran Marián Nemček, ktorý je pravidelným účastníkom 3x3 tour. So spoluhráčmi z Bratislavy a Prievidze hrá za mužstvo s krkolomným názvom NepřepepřeteNámVepře. V priebežnom poradí série sú na výbornom druhom mieste.