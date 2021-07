Zlatý hetrik odolal, hokejbalisti priviezli bronz

Hokejbalový turnaj Winners Summer Cup sa koná pravidelne každé leto v obci Bošany, pod taktovkou Ivana Valka.

29. júl 2021

Mužstvo No Name Nitra si odnieslo z turnaja bronz. (Zdroj: ak)

Počas posledného víkendu to bol už 9. ročník turnaja. Nechýbal na ňom tím No Name Nitra, ktorý vyhral podujatie v priebehu 7 rokov až 5-krát.

Tento rok mohli Nitrania dosiahnuť zlatý hetrik (po triumfoch v r. 2019 a 2020), ale skončili „až“ na treťom mieste z 23 zúčastnených tímov.

Víťazný tím Kamenta tvorili hokejisti áčka z Topoľčian a nastúpil za nich aj reprezentant Slovenska v hokeji Mário Grman. Dres No Name obliekol extraligista Filip Bajtek.

Výsledky No Name Nitra: v skupine: Iskra Partizánske 5:1, Empiria Petržalka 1:0, Falcons Sokolovce 3:0, štvrťfinále: Iskra Partizánske 2:0, semifinále: Kamenta 0:5.

Finále: Kamenta - ŠK Legendy Harvard Partizánske 1:0.

Zápas o 3. miesto sa nehral, bronz získali dva tímy (No Name Nitra, HBK Bošany).

Do all stars tímu turnaja sa dostal Tomáš Daniška. Najlepší nahrávač turnaja: Lukáš Tábi. Najlepší útočník: Erik Gubo (všetci No Name).

NO NAME NITRA: Matej Kišš - Anton Baláška, Lukáš Tábi, Peter Martiška, Miloš Segéň, Dušan Bajan - Tomáš Daniška, Tomáš Čičo, Erik Gubo, Patrik Gubo, Ľubomír Belovič, Martin Bališ, Filip Bajtek.