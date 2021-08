Nižšie štartovné i ďalšia pomoc klubom

Robíme všetko pre zmiernenie nariadení štátnych orgánov, hovorí Ladislav Gádoši.

2. aug 2021 o 11:00 Martin Kilian

Nový súťažný ročník v Západoslovenskom futbalovom zväze odštartuje po krátkej prestávke, ktorá trvala menej ako šesť týždňov. Pred prvým hvizdom majstrovských súťaží sme sa rozprávali s Ladislavom Gádošim, predsedom ZsFZ.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako ste vyšli klubom v ústrety pred štartom novej sezóny?

Západoslovenský futbalový zväz sa snaží dlhodobo pomáhať klubom. Pri reštarte súťaží sme prispievali v mládeži i v kategórii dospelých rovnomerne na delegované osoby čiastkou 50 %. Výkonný výbor ZsFZ rozhodol na nedávnom stretnutí znížiť štartovné pre súťažný ročník 2021/2022 na polovicu zo stanovenej sumy. Taktiež sme rozhodli o pomoci klubom v 18-členných skupinách súťaží. V septembri určí VV ZsFZ, v akej výške bude stanovený príspevok na cestovné pre uvedené tímy.

V západoregióne sa v júni podarilo dohrať 5 kôl, a tým pádom celú jesennú časť. Bolo to správne riešenie?

S odstupom času vieme vyhodnotiť, že to bol jednoznačne správny krok. V prvom rade išlo o to, aby sa vrátil futbal do svojej pravidelnosti. Tréningový proces nedokáže úplne nahradiť zaťaženie v majstrovskom zápase, pričom pre opatrenia a zákazy nám vznikla obrovská 7-mesačná pauza. Futbal nechýbal iba hráčom, ale aj širokej verejnosti, rodinám, mládeži či priaznivcom. Postupne sme pustili tréning a prišli sme zdarne do konca jesennej časti, spoznali sme postupujúcich a doplnili sme súťaže na nadchádzajúci ročník.

Zo 7 súťaží dospelých až štyri budú mať 18 účastníkov. Ako vnímate tento fakt?

Úprimne: museli sme s týmto rátať. Pre výnimočnú situáciu sme na VV ZsFZ prijali rozhodnutie, že nikto nevypadne a víťaz má právo postupu. Napokon sa to stalo v štyroch súťažiach, ale berieme to iba ako prechodné obdobie a po sezóne sa chceme vrátiť k maximálnemu počtu šestnásť celkov v lige.

Máte spočítané, koľko mužstiev dospelých zo súťaží ZsFZ v lete ukončilo svoju činnosť?

Nie je to žiadna dráma z pohľadu čísel. Oficiálne ukončili činnosť iba Horné Obdokovce. Najviac ma ale trápi neotvorenie 5. ligy Západ, napriek nášmu enormnému úsiliu zachrániť ju.

Ako vnímate fakt, že FC Nitra bude hrať tretiu ligu?

FC Nitra je klub, ktorý bude lákať divákov na štadióny III. ligy. Ako rýchlo sa vrátia do vyšších súťaží, je v rukách majiteľov, funkcionárov a hráčov spod Zobora. Bolo toho popísaného veľa. Osobne vnímam fakt, že Nitra je v našej krajskej súťaži, podobne ako napríklad Myjava a zápasy na takých štadiónoch so súpermi zvučného mena budú pridanou hodnotou a motiváciou pre ostatných.

Rozbiehate alebo finalizujete nejaké projekty, ktoré stoja za zmienku?

Bojovali sme za návrat detí na ihriská. Pripravovali sme projekt samostatnej IV. ligy MD. Ohlasy boli dobré, pozitívne sa vyjadrili persóny ako Peter Moravčík či Jozef Novota zo Zlatých Moraviec. Ozvalo sa dvanásť klubov, žiaľ, prihlášku neposlala ani polovica. O rok dáme klubom možnosť vytvorenia súťaže znova. Ďalej sme podporili myšlienku trénovania doma, kde sa nám zapojilo viac ako dvadsať detí. Väčšinu videí sme zverejnili na sociálnych sieťach a oslovili sme takmer 10-tisíc ľudí. Rozdali sme podpísané reprezentačné dresy a pevne verím, že sme deti potešili. Na jeseň pripravujeme ďalšie projekty.

Predpokladám, že vaše želanie do novej sezóny bude spojené hlavne s tým, aby ju už nezasiahla žiadna pandémia.

Všetci si prajeme, aby súťaže neprerušila vlna pandémie. Musím zdôrazniť, že súčasné opatrenia pri organizovaní zápasov nie sú náš výmysel. Považujem za nekorektné zo strany štátnych orgánov, aby boli také prísne opatrenia iba pre šport. V júni sa hrali na celom Slovensku amatérske súťaže a máme relevantné dáta. Je zrejmé, že čísla infikovaných drasticky nerástli, pričom ľudia sa neustále očkujú. Na všetkých frontoch sa opatrenia uvoľňujú, no futbal zostáva v úzadí, čo sa nám v žiadnom prípade nepáči a súhlasíme s klubmi, že v istom slova zmysle sú to likvidačné požiadavky. Chcem ubezpečiť futbalových priaznivcov, že SFZ i ZsFZ robia naozaj všetko, čo sa dá, aby sa zmiernili nariadenia štátnych orgánov.