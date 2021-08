Devätnásť striel, nula gólov. Kto odkľaje ViOn?

FC ViOn – Žilina 0:1 (0:0)

Prvý polčas ponúkol v poli vyrovnaný futbal doslova brzdený klzkým terénom. Domáci výborne zatvárali svoju šestnástku, za 45 minút doň vážne pustili Žilinu iba raz, keď Kira nemusel zasiahnuť proti Jamborovi, ale zanedlho voči Myslovičovi už efektne áno. Vionisti boli nebezpečnejších tímom, center Čonku trafil Ďubek nad a potom rozvil šance Yilmaz: strelu mu tečovali, nepreloboval Petráša a čapoval dve tutovky Kyziridisovi, ale Grék raz nedočiahol loptu a následne mieril vedľa.

Druhý polčas odvážnejšie začala Žilina a jej tretí pokus bol gólový – Sluka zľava centroval do päťky a Jambor sa presadil cez Menicha (0:1). Zlatomoravčanom sa otváralo čoraz menej voľných útočných okienok, nadlho iba dve, keď Yilmaz nehlavičkoval presne a Švec zle spracoval výbornú možnosť. Rozhodca Mastiš navyše ušetril ich Gamboša od červenej karty po škaredom faule na Rusnáka. Na konci predsa mohli Benkovského zverenci vyrovnať, Kyziridis však v nájazde tieňovaný obrancom neuspel a Yilmaz mieril vedľa.

Gól: 53. Jambor. R Mastiš (Roszbeck, Košecký), ŽK: Sloboda, Gamboš, Menich, Čonka – Kopas, Mráz, 689 divákov.

Strely (na bránu): 8 (0) – 10 (6). Rohy: 5 – 4. Ofsajdy: 5 – 2. Fauly: 14 – 12. Držanie lopty (%): 51 – 49.

VION: Kira – Čögley (21. Chren), Bednár, Menich, Čonka – Sloboda, Gamboš (63. Švec) – Kolesár, Ďubek, Kyziridis – Yilmaz.

Tréner Ľuboš Benkovský: „Naše nastavenie bolo veľmi dobré. Hráči fungovali, pracovali, snažili sa robiť to, čo sme si nastavili. Prinieslo to osem pokusov streľby. Obrovským negatívom znova je, že sme si vytvorili veľké množstvo príležitostí na pomer, ktorý mávame, ale gól sme nedali. To je momentálne najväčší problém, keď ho vyriešime, budeme úspešní.“

NAJLEPŠÍ VIONISTA: Mal dve sľubné strely a ďalšie dve vytvoril Kyziridisovi, vie hrať s loptou v kombinácii i chrbtom k bráne. KUBILAY YILMAZ bol včera asi najaktívnejším vionistom. Gól, ktorý zruší jeho i tímovú smolu, už visí iba na vlásku.