Fandili im tisíce, spieval Duchoň, gratuloval Lev Jašin

František Švec a František Rapan spomínajú na postup z roku 1971.

4. aug 2021 o 7:00 Martin Kilian

Je to práve päťdesiat rokov, čo sa v Nitre oslavoval druhý postup do federálnej ligy. V júni 1971 o tom rozhodol zápas posledného kola II. celoštátnej ligy, v ktorom mužstvo AC Nitra porazilo Bohemians 3:0.

Článok pokračuje pod video reklamou

K oporám Pucherovho tímu patrili František Švec (79) a František Rapan (78), s ktorými sme si sadli na príjemný pokec.

Ťahá im už na osemdesiat, ale ešte sú to čulí a veselí páni. Z našej zaujímavej debaty vyberáme to najlepšie.

Mužstvo AC Nitra, ktoré v roku 1971 vybojovalo postup do prvej ligy. (zdroj: archív MY NN)

Prestupy za pár tisíc korún

Fero Švec bol kedysi na prvoligové pomery raritou. Najskôr totiž vyštudoval vysokú školu v Bratislave a až potom, ako 23-ročný, prišiel do mužstva. „Vtedy bola v Nitre druhá liga. Tú som hral 5,5 roka a potom rok a pol prvú ligu. Do Nitry som prestupoval z Dolných Krškán. Prišli za mnou funkcionári Endrödy a Skyva. Za podpis som dostal 2-tisíc korún. Z toho som si kúpil oblek na promócie, ten stál 500 korún. Krškany nedostali nič, vtedy to nebolo zvykom,“ začína spomínať starší z dvojice pamätníkov.

Fero Rapan, rodák z Dolnej Stredy, hrával najskôr za Sereď. „Vtedy trénoval v Seredi Nitran Edo Farman. On ma odporučil, prišiel som sa ukázať a prestúpil som. Dostal som za to 5-tisíc korún,“ prezrádza Rapan.

Rozhodujúci zápas

V onom zápase proti Bohemiansu strelil Švec dva góly. „Obidva boli také dorážky zblízka. Mal som cit pre dobrý výber miesta. Na štadióne bolo 15-tisíc ľudí. Sedeli aj na škvarovej dráhe, viseli na stromoch. My sme si nemohli dovoliť ten zápas nevyhrať. Iná možnosť nebola,“ vraví Švec.

Rok predtým Nitrania prehrou v poslednom zápase v Brne nepostúpili do ligy, teraz si už rovnaký scenár nepripúšťali. „Ten zápas sme potrebovali vyhrať, a tak aj bolo. Jednoducho, súpera sme zavreli do šestnástky a nemal šancu. Druhú ligu sme hrali hádam päť rokov s minimálnymi zmenami v zostave. V tom bola naša sila,“ pritakáva Rapan.