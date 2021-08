Predĺženie nájomných zmlúv pre prevádzky neprešlo. Vyhlásili súťaž o priamy prenájom

Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, rozhodujúce bude to, kto ponúkne najvyššiu cenu.

2. aug 2021 o 11:31 Dominika Cunevová

ZLATÉ MORAVCE. Predĺženie nájomných zmlúv pre Quadraton club a Net Café na zastupiteľstve v Zlatých Moravciach napokon neprešlo.

Rozhodli o tom poslanci na svojom poslednom rokovaní koncom júla.

Polročná kauza

Záležitosť ohľadom predĺženia prenájmu pre dve prevádzky sa ťahala niekoľko mesiacov a rezonovala aj medzi miestnymi.

„Táto kauza sa tu ťahá už pol roka. Mali sme to prerokovať na decembrovom zastupiteľstve, kde nič nenasvedčovalo tomu, že by sme im nedali prenájom. Ostal som v šoku, keď v ten deň jeden poslanec obvolal ďalších poslancov s tým, že zrušme Net Café len preto, že v parku to nemá byť,“ komentoval na rokovaní poslanec Stanislav Ivanovič.