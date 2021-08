O odškodnom za operáciu nesprávneho kolena rozhodne súd

Možno aj na to bol dobrý tento môj prípad, že si začali dávať pozor, hovorí František Rapan. Na druhú operáciu sa zatiaľ neodhodlal.

2. aug 2021 o 14:03 Miriam Hojčušová

NITRA. O odškodnení muža, ktorému v nitrianskej nemocnici operovali nesprávne koleno, rozhodne súd. Žaloba bola podaná v júni, termín pojednávania ešte sudca neurčil. Informovala nás o tom hovorkyňa súdu Patrícia Mišovič.

Právny zástupca Františka Rapana sa najskôr pokúšal o mimosúdnu dohodu. Nemocnica vraj bola ochotná zaplatiť len tritisíc eur. Pacient žiada 65-tisíc.

„Štát zobral od nemocnice pokutu 8-tisíc eur, a mne ponúkli tritisíc. To som odmietol,“ povedal pán František.

(zdroj: mh)

Na operáciu sa nechystá

Zákrok mu robili 21. marca 2019. Keď sa prebudil, zostal v šoku. Zistil, že mu operovali opačnú nohu.

Čítajte aj: Nitrianska nemocnica prehrala spor s rodinou pacienta, ktorý zomrel po operácii ucha Čítajte

„V zlom stave mám pravé koleno, oni mi vymenili kĺb na ľavom,“ povedal vtedy 75-ročný muž z Nitry. Na operáciu pravého kolena sa nechystá, má obavy.

„Zatiaľ to vyzerá tak, že asi na ňu nepôjdem. Mám už svoj vek. Čítal som, že v nemocnici prijali opatrenia, aby sa to neopakovalo. Možno aj na to bol dobrý tento môj prípad – že si začali dávať pozor,“ zamyslel sa v piatok František Rapan, ktorý roky hrával futbal za Nitru.

Po operácii sa mu zmenil život: „Predtým som športoval, pomáhal som v záhrade, to všetko padlo. Musel som si hľadať iný spôsob života, aj tak som ho nenašiel. Stále ma ubíja, čo sa stalo.“

Ľavá noha mu tŕpne

Minulosťou sú tiež obľúbené túry s manželkou, ktoré zvládal aj s boľavým pravým kolenom.