Liga internacionálov sa rozbehne 21. augusta

Starí páni vítajú nového účastníka súťaže.

4. aug 2021 o 16:40 Martin Kilian

Liga internacionálov MY Nitrianskych novín vstupuje do svojho 23. ročníka. V porovnaní s minulou sezónou neubudlo žiadne mužstvo, naopak, prihlásil sa nováčik – Túlavé citróny Nitra.

Ich domovským štadiónom bude ČFK Nitra. Ako uviedol vedúci mužstva Filip Vailing, mužstvo tvoria hlavne bývalí odchovanci Strojára. V súťaži tak budú už tri tímy z mesta, a tak sa môžeme tešiť na nové osvieženie a viac derby zápasov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Minulá sezóna pre pandémiu po prvýkrát nespoznala majstra. Predošlé dva ročníky sa stali korisťou Tesárskych Mlynian.

Na schôdzi sa vedúci mužstiev dohodli na hracom formáte. Trinásť mužstiev sa stretne každý s každým doma - vonku, súťaž potrvá 26 kôl (teda ak pandémia neurobí škrt cez plány). Neuskutoční sa žiadny finálový turnaj ani play-off, majstrom sa stane víťaz dlhodobej časti.

V pravidlách súťaže prišlo len k jednej kozmetickej zmene. Rozhodcu na zápas zabezpečuje domáci oddiel a na schôdzi zaznel apel, aby v ideálnom prípade išlo o riadneho, aktívneho arbitra.

V lige old boys môžu hrať futbalisti od 35 rokov. Štyridsaťroční a starší majú možnosť zároveň nastupovať aj vo veľkom futbale, mladší nie. Vedúci mužstiev doručia súpisku Martinovi Kilianovi pred prvým zápasom.

Pravidlá ligy

1. Na súpiske pre jeseň môžu byť (v roku 2021) len hráči narodení v roku 1986 a skôr.

2. Hráč narodený v r. 1986 až 1982 nemôže súčasne hrávať seniorskú súťaž v období, keď jeho mužstvo hrá Ligu internacionálov. Ak raz nastúpi v seniorskej súťaži po štarte Ligy, už nemôže hrať Ligu internacionálov. Platí zvlášť pre jeseň, zvlášť pre jar.

3. Výnimku majú hráči narodení v roku 1981 a starší (čiže 1980, 1979...). Títo hráči môžu hrať zároveň v Lige internacionálov a zároveň aj v seniorskej súťaži.

4. Na každý zápas Ligy je vedúci mužstva povinný mať so sebou kópiu súpisky a každý hráč musí v prípade konfrontácie predložiť občiansky preukaz, príp. vedúci mužstva predloží kópiu OP. Konfrontácia sa môže robiť pred zápasom, v prestávke alebo aj po zápase.

5. Ak sa dokáže, že za niektoré mužstvo nastúpil hráč neoprávnene, zápas je kontumovaný. Pri druhom prípade nasleduje vylúčenie mužstva zo súťaže.

6. Rozhodcu na zápas zabezpečujú domáci. Hrá sa 2x40 min.

7. Hrací čas je buď sobota podvečer, alebo nedeľa o 10.00 h, príp. podľa dohody oddielov. Ak sa tímy nedohodnú, stanovujú hrací čas domáci, avšak len z dvoch uvedených možností. Domáci musia kontaktovať hostí najneskôr 8 dní pred zápasom. (Kto uvedie pred jeseňou/jarou fixný termín nedeľu 10.00 h, nemusí kontaktovať súpera.)

8. Platí zákaz používania kopačiek s vymeniteľnými kovovými kolíkmi.

9. Pri udelení ČK počas zápasu vylúčený hráč nemôže ďalej pokračovať v zápase, ale môže ho nahradiť jeho spoluhráč z lavičky. (Toto pravidlo nebude platiť v zápasoch, keď budú pískajú delegovaní rozhodcovia.)

10. Vedúci mužstva môžu dopĺňať nového hráča na súpisku po komunikácii so šéfom ligy, ale iba od pondelka do piatka, a to počas celej jesene, na jar iba do 30. 4.

Kto s kým v prvom kole?

1. kolo - 21.-22. 8. Lukáčovce - T. Mlyňany, Kynek - Šalgočka, Lehota - Cabaj-Čápor, Vráble - Č. Kľačany, Túlavé citróny Nitra - Chrenová, Lužianky - H. Lefantovce, N. Hrnčiarovce majú voľno.

V pondelok prinesú MY Nitrianske noviny celé vyžrebovanie, ako aj hracie časy domácich zápasov, ako ich nahlásili vedúci mužstiev. Alebo tieto veci nájdete aj v článku nižšie, ak ste (sa stanete) predplatiteľom sme.sk.

Vyžrebovanie jesene

Obvyklé hracie časy doma: