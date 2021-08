Pešiu zónu v Nitre oživí nový kultúrny priestor. Z bankového trezoru bude archív

Rekonštrukcia historickej pamiatky je náročná. Asociácia sa rozhodla osloviť aj verejnosť a založiť crowdfundingovú kampaň.

5. aug 2021 o 11:15 Dominika Cunevová

NITRA. Otvorenie nového priestoru pre kultúru, kreativitu a komunitu v samom srdci Nitry je na dosah ruky. Po rokoch prázdnoty sa totiž na prízemie budovy bývalej banky sťahuje Asociácia Divadelná Nitra, ktorá tu 14. septembra slávnostne otvorí kultúrny priestor bod.K7.

Cieľom asociácie je oživiť vzácnu historickú pamiatku a priniesť do centra mesta kultúru a umenie v širokej škále kultúrnych a vzdelávacích podujatí z oblasti divadla, hudby, vizuálneho umenia, filmu a multižánrových aktivít počas celého roka.

Oživiť centrum mesta

Doteraz bolo sídlom asociácie Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Pri hľadaní nových priestorov zavážilo niekoľko faktorov. Jedným z nich bolo aj to, že centrum mesta má neodškriepiteľné výhody.

„Síce sme mali vybavené veľmi pekné priestory, nakoľko sa počas pandémie uvoľnilo niekoľko podnájmov, ale v kanceláriách by sme sa boli veľmi odrezali, čo by bolo pre nás krokom späť. Toto miesto sme ale považovali za krok vpred. Navyše je to prízemie s možnosťou využiť aj vonkajšie priestory a najmä v tejto neistej dobe nám to prišlo tak, že ak sa nebude dať robiť niečo vnútri, dá sa to zrealizovať v okruhu bodu,“ povedala Darina Kárová, riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra.

Náročná rekonštrukcia

Budova na Štefánikovej 7 bola dlho nevyužívaná, čo sa podpísalo aj na jej stave.

Ako vraví riaditeľka asociácie, okrem rekonštrukcie bola nutná aj celková modernizácia, počnúc elektroinštaláciou po zavedenie internetu.