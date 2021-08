Futbalistka z Nitry bude hrať za belgického majstra, aj v Champions League

Mládežnícka reprezentantka Slovenska prestupuje z Holandska do Belgicka.

5. aug 2021 o 21:47 Martin Kilian

Ženský tím RSC Anderlecht Brusel, majster posledných štyroch ročníkov belgickej superligy, oznámil na svojom webe príchod novej hráčky.

Je ňou 18-ročná odchovankyňa FC Nitra Karina Pelikánová, ktorá do hlavného mesta krajiny prestupuje z holandského Heerenveenu.

„Vedela som, že RSC Anderlecht je najväčší klub v Belgicku a futbal sa tu robí na najvyššej úrovni," hovorí nová hráčka RSCA.

„Som veľmi šťastná, že prichádzam do tohto tímu, plného hráčok z rôznych krajín. Kým som nemala 18 rokov, vždy som trénovala s mužskými tímami, brala som to ako výzvu. Verím, že v Anderlechte sa môžem zlepšovať a to je pre mňa najdôležitejšia vec. S trénerom Johanom Walemom som sa rozprávala a vysvetlil mi, aký potenciál vo mne vidí."

Nová posila Anderlechtu sa opísala ako ofenzívna stredopoliarka. „Radšej rozdávam gólové prihrávky, než by som sama skórovala. Moje ciele s RSCA sú získať ďalší majstrovský titul a v Champions League sa dostať čo najďalej. Som naozaj šťastná a neviem sa dočkať začiatku. Musíme pracovať tvrdo od úvodu, aby sme boli pripravené na ťažké zápasy, ktoré sú pred nami," povedala Karina Pelikánová pre klubovú webstránku.

Kaja, držíme palce!