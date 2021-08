V nitrianskej nemocnici dominujú pacienti s psychiatrickými diagnózami po covide

Testovanie v nemocnici

Nitrianska nemocnica robí PCR testovanie v pondelok, stredu a piatok od 7. do 10. hodiny (v priestoroch MOM na Špitálskej ulici). Výsledok je do šiestich hodín.

Cena PCR vyšetrenia je 70 eur pre samoplatcov s možnosťou vystavenia výsledku vyšetrenia v cudzom jazyku (AJ, NJ). Pacientom objednaným cestou NCZI s medicínskou indikáciou prepláca test zdravotná poisťovňa. Doplatok za prípadné vystavenie výsledku vyšetrenia v cudzom jazyku (AJ, NJ) je 10 eur.

Antigénové testy robia v nemocnici v priestoroch triáže (triedenie akútnych pacientov), a to od pondelka do piatka od 7. do 13. hodiny (posledný odber je o 12.30). Unimobunka je umiestnená neďaleko vstupu z Rázusovej ulice.

„Aktuálna cena vyšetrenia je 15 eur pre samoplatcov. V cene zahrnuté aj prípadné vystavenie výsledku vyšetrenia v cudzom jazyku,“ povedala hovorkyňa.

Testovanie z medicínskych a epidemiologických indikácií pre potreby nemocnice robia 24 hodín denne.