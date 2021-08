Na Klokočine začínajú pravidelné filmové večery pod holým nebom

Tento rok navyše podujatie spestrí aj výstava s názvom Znovuobjavená sloboda.

6. aug 2021 o 17:12 Dominika Cunevová

NITRA. Ani tento rok nebudú na sídlisku Klokočina chýbať Klokočinské kultúrne večery. Päť filmov premietaných pod holým nebom zdarma pripravilo pre verejnosť Občianske združenie ŠOK – Šport Osveta Kultúra. Tento rok navyše podujatie spestrí aj výstava s názvom Znovuobjavená sloboda.

Každý piatok večer o 20.30 hodine si filmoví nadšenci budú môcť na amfiteátri za kostolom sv. Gorazda na Klokočine pozrieť veľkofilmy, ale aj menej známu, avšak myšlienkou i spracovaním obohacujúcu európsku tvorbu. Ako prvý film dnes uvedú americkú drámu Šťastie na dosah.

„Našim cieľom je opäť priniesť na najväčšie nitrianske sídlisko kultúru, ktorá má hlbšiu myšlienku. V pandemickej dobe sme sa zamerali najmä na prvok slobody, ktorú sme už akosi začali brať ako samozrejmosť, no ani zďaleka to tak nie je,“ vraví za organizátorov podujatia predseda ŠOK o.z. Ján Ivančík. Ako dodal, sú radi, že vďaka podpore partnerov – mesta Nitra a klokočinskej farnosti môžu ľudí kultúrne obohatiť a vďaka KáKáVé-čku priniesť možnosť zmysluplného prežitia piatkového večera, a to najmä pre mládež.

Na rozdiel od predošlých rokov čaká divákov ešte lepší filmový zážitok vďaka novému štvormetrovému plátnu a plnohodnotnému priestorovému zvuku. Sprievodným programom premietania je výstava realizovaná pri príležitosti 30. výročia definitívneho odchodu vojsk Varšavskej zmluvy z územia Československa.

Budúci piatok, 13. augusta, sa bude premietať film Balón, 20. augusta Najtemnejšia hodina, 27. augusta Fénix a 3. septembra film Prvý človek.