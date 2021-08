V Nitre očkujú aktuálne len v sobotu, pred týždňom bolo centrum zatvorené

Očkovanie v obchodných centrách župa neplánuje.

7. aug 2021 o 10:11 Miriam Hojčušová

NITRA. Veľkokapacitné očkovacie centrá v Nitrianskom kraji fungujú ďalej, hoci je záujem o vakcináciu nižší. Cez víkend na prelome júla a augusta zostalo z tohto dôvodu nitrianske centrum zatvorené. Počas tohto víkendu v ňom očkujú len v sobotu.

„Predpokladáme, že menší záujem súvisí s dovolenkovým obdobím, a nie s nezáujmom o očkovanie,“ povedal krajský lekár Ľubomír Ševčík.

Dodal, že úplné alebo dočasné uzatváranie centier župa neplánuje: "Očakávame, že po uplynutí letných mesiacov sa záujem o očkovanie zvýši.“

Najviac ľudí bolo zaočkovaných vo VKOC Nitra, ktoré otvorili ako prvé – vyše 64-tisíc. Pôvodne fungovalo v sobotu aj nedeľu. Aktuálne očkujú len v sobotu. Od 8. do 13.30 hodiny majú vakcínu od Pfizer, medzi 14. a 15. hodinou očkujú vakcínou od AstraZeneca.

V sobotu očkujú aj v Šali (do 11. hodiny Moderna, potom až do 14. hodiny Janssen). Dve zvyšné centrá sú k dispozícii v nedeľu – Nové Zámky do 16. hodiny (Pfizer) a Štúrovo do 14.30 (Pfizer).

Podľa župy môžu prísť v popoludňajších hodinách na očkovanie aj nezaregistrovaní záujemcovia, "ale len do naplnenia kapacity príslušného centra".

„Niektoré samosprávne kraje realizujú očkovanie obyvateľov v obchodných centrách alebo podobných priestoroch, ale podľa našich informácií výrazný rast zaočkovaných osôb to neprináša,“ poznamenal krajský lekár.