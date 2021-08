ViOn so starou kliatbou, Senica slávila bod ako tri

Remíza v Zlatých Moravciach je už hodná aj „ciky-caky“...

9. aug 2021 o 17:00 Martin Kilian ml.

Víťazná cigara už takmer „čmudela“, futbalovejšie Zlaté Moravce sa už videli v pokojnom týždni – Ďubek dal penaltu (1:0) a Ravasa ostreľovali aj Yilmaz, Kyziridis či Mondek – ale... Vyhodili ich z rytmu intervencie videorozhodcu Ziembu? Zaspali v koncentrácii? Tréner Senice Šustr striedal toľko, až kruto vyrovnala na 1:1, na tlačovke prišiel pospevujúc si a jeho zverenci s „ciky-caky“ oslávili aj remízu.

Bednárovi šlo aj s miernym zranením

„Nakopli jednoduchú loptu a nepokryli sme si hráča, ktorý hlavičkoval prakticky sám,“ mrzelo Martina Bednára, najlepšieho z domácich.

Ľuboš Benkovský ho výborne „presadil“ zo stopéra na defenzívneho záložníka, kde mu šli súboje i kombinácia, trafil žrď o tri sekundy vybojoval jedenástku.

„Bednár tam dal pokoj a rozohrávku, dostával sa do zakončenia, spravil pokutový kop. Plnil úlohy, ktoré mal. Samozrejme, je nový, systémové veci s ním stále dolaďujeme. Do druhého polčasu nastupoval s miernym zranením, napriek tomu bol stále platný,“ rozprával tréner, ale v piatkovej noci mu hlavou vírili úplne iné témy.

Benkovského paradox

Jeden-jediný bod z prvých troch kôl ligy je totiž najhorším štartom FC ViOn od roku 2015.

„Stále sa mi zdá, že máme viac striel a šancí než v minulej sezóne, viac sme v pokutovom území súpera. Momentálne to však neprináša body. Hráči sú sklamaní, všetci sme sklamaní. Hľadáme riešenia, kľúč ku premieňaniu šancí, aby sme sa dostali do kľudu. Hráči chceli bodovať, zdalo sa mi, akoby ich to ešte viac skľučovalo pri rozhodovaní v určitých herných situáciách, neboli úplne uvoľnení,“ vystihol to kouč Benkovský.

"Kyziho" zbytočnosti

Alexandros Kyziridis tvoril, pálil a otáčal ťažisko, zosobňoval nový štýl Zlatých Moraviec, v piatok hrajúcich viac po zemi s častejšou streľbou spoza šestnástky než v minulej sezóne. Lenže na konci zbytočnými faulmi vľavo a vpravo privial vyrovnanie Senici i následne ukradol tímu cenný čas v 7-minútovom nadstavení.

Benkovský nezvykne kritizovať jednotlivcov, nerozvážnosti Gréka, ho ale nenechali chladným, hlavne faul pred gólom: „Bol to rozhodujúci moment zápasu. Aj na základe toho sme stratili dva body. Je to o koncentrácii, správnom rozhodnutí v danom momente.“

Ďubek: Asi treba tvrdšie makať

Tomáš Ďubek iba mávol rukou, že svoju piatu ligovú stovku zápasov otvoril 68. gólom, 26. v poradí za ViOn.

„Okolo 60. a 70. minúty sme boli jasne lepší a mali šance uzavrieť zápas skôr. Keby bolo 2:0, bol by pokoj a vymaľované, potom príde jedna štandardka... Mysleli sme si, že všetko bude okej, keď im vylúčili hráča, no Senica bola nakoniec ešte lepšia než v plnom počte. Nemôžeme byť spokojní, remíza je pre nás málo, veľké sklamanie. Potrebujeme body, nič iné. Asi treba ešte viac a tvrdšie makať,“ hovoril Ďubek, ktorému pri výkope odovzdali špeciálny dres so štvorstovkou.

Opäť sa teda potvrdila stará požitavská kliatba, že keď sa doma pred zápasom gratuluje, zväčša sa nevyhrá...