Ukrajinca, ktorý podľa polície dobil bežkyňu, zobrali do väzby

Na súd prišla aj mama obvineného. Verí, že jej syn je nevinný.

12. aug 2021 o 16:25 Miriam Hojčušová

NITRA. Dvadsaťročný muž z Ukrajiny, ktorého obvinili, že dobil v Nitre bežkyňu, je vo väzbe. Dnes o tom rozhodol sudca okresného súdu.

Muž voči rozhodnutiu nepodal sťažnosť. Podľa našich informácií však trvá naďalej na svojej nevine.

„Neverím, že to urobil,“ povedala mama obvineného. Prišla na súd, no do pojednávacej miestnosti ju nepustili. Konanie bolo neverejné.

Obvinili ho z ublíženia na zdraví a výtržníctva

Mama so synom Igorom pricestovali na Slovensko 23. júna. Obaja pracujú v závode v priemyselnom parku.

Incident sa stal v pondelok o siedmej ráno pri rieke. Bežkyňu napadol útočník, zatiahol ju do kríkov. Udieral ju päsťami do tváre a škrtil ju. Potom prestal a odišiel na cestu, no o chvíľu sa vrátil a v bitke pokračoval.