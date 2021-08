Hody a dožinky, tradičná púť, koncerty či filmy. Tento víkend je nabitý kultúrou

Prinášame vám prehľad zaujímavých podujatí, ktorými si môžete spestriť tento víkend.

13. aug 2021

Prinášame vám prehľad zaujímavých akcií, ktorými si môžete spestriť tento víkend.

Piatok

Už o 17. hodine začína Letné kino na dieloch. Odštartuje ho interaktívne pesničkovo-tanečné predstavenie pre deti. Nasledovať bude prezentácia výcviku a techniky Jazdeckej polície, Mestskej polície, hasičskej techniky DHZ mesta Nitry, Klubu vojenskej histórie Nitra, vojenskej výzbroje a výstroja OS SR. Po nich vystúpi kapala Spodorecha a o 21. hodine sa milovníci slovenskej klasiky môžu tešiť na film Utekajme, už ide!.

Živá hudba bude znieť aj pred podnikom Tres Tacos v podaní Egon Group, pre deti aj dospelých od 15. do 18. h zapletanie vrkočov s kanekalonom zdarma.

O 18. večer budú mať deti na pešej zóne miesto večerníčka divadelné predstavenie Tri rozprávky. Po nich o 19.30 h nastúpi Nitriansky komorný orchester.

Známe hity obľúbenej slovenskej kapely Gladiator si fanúšikovia od. 20 h užijú na ich koncerte v hudobnom klube Music a Cafe.

V amfiteátri za kostolom sv. Gorazda na Klokočine sa v rámci Klokočinských kultúrnych večerov bude o 20.30 h premietať film Balón. Okrem filmu je pre návštevníkov pripravená výstava "Znovuobjavená sloboda", a to nie len pri príležitosti 30. výročia definitívneho odchodu vojsk Varšavskej zmluvy z Československa.

Zážitky z cesty piatich Slovákov, ktorí sa vydali naprieč Afrikou na klasických Pionieroch prinesie road movie Afrika na Pionieri, ktorý si môžete pozrieť o 21. h v Gotickej priekope na Nitrianskom hrade.

V Hideparku sa od 21. h postarajú kapely Cup of tea a Toello. Cup of Tea je 25% Britská a 75% Slovenská kapela z Piešťan. Hudobný štýl kapely by sa dal definovať ako Indie rock či alternatívy rock, ale sami hovoria, že robia Vibe rock, teda žáner, ktorý si sami vymysleli. Toello je pre zmenu silný blend hiphopu, alternatívy, rocku a popu. Jednoducho - silný groove a catchy melódie.

Športové vyžitie zažijete na nočnej Cyklojazde o začiatkom o 21.00 h na Svätoplukovom námestí.

Sobota

Ako fungovali remeselnícke cechy? Čo robil obuvník? Zaujímavosti zo života cechov na Slovensku sa deti dozvedia V Ponitrianskom múzeu v rámci interaktívneho vzdelávacieho programu.

Nielen pre deti bude klasické čítanie knižiek pred kníhkupectvom Pod vŕškom na Kupeckej ulici.

Počas víkendu sa bude konať aj tradičná púť k Matke Božej na Kalvárii. Sobotný program začne o 15. h svätou omšou s príhovorom pre deti. Pokračovať bude prednáškou o mužskom strachu, interaktívnymi hrami a bublinovou šou pre deti a na záver sa uskutoční krížová cesta rodín.

Vo vonkajšom športovom areáli za halou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity bude od 9, do 18. h prebiehať II. Nitra Summer Jam 2021 streetball. V rámci sprievodného programu vystúpia DJ M.O.C. & BILBA a DJ PAGI. Kaidžas a Osma a nebudú chýbať ani workshopy pre deti, stánky s občerstvením a fan shopy.

Neodmysliteľnou súčasťou leta budú tento víkend i tradičné Nitrianske hody a dožinky. Aj tento rok sa môžu miestni i návštevníci Nitry tešiť na tradičný jarmok na pešej zóne aj hudobné vystúpenia, ale aj sobotnú tvorivá recykláciu v DOMOF Creativity. V sobotu večer od 19. h sa o živú hudbu postarajú kapely Playground a Pikoschky. Program na nedeľu nájdete nižšie v článku.

Piesková pláž, bazén, Aquazorbing, letné drinky, plážový volejbal, minifutbal, diskotéka pre deti aj dospelých. To všetko od 14. h ponúkne Beach Party Tormošani na Dopravnom ihrisku, Chrenová I.

Obrovský open air koncert vás od 18. h čaká na Hideparku. Predstaví sa na ňom Yzomandias, Kansiik, Emmita, Nioxi, Fucion Kid a Chakra.

S radosťou, temperamentom a vášňou zaspieva v Music a Cafe o 19.30 h pop operné trio La Gioia.

Nedeľa

Rozprávkové nedeľné ráno ponúkne Staré divadlo Karola Spišáka o 9. h, a to online predstavením čierneho divadla Stvorenie. Autorská inscenácia inšpirovaná biblickými aj vedeckými teóriami o počiatku sveta deťom rozpovie príbeh o stvorení sveta v celkom novom svetle.

O 10. dopoludnia sa na Kalvárii v súvislosti s púťou k Matke Božej uskutoční Svätá omša, ktorú bude celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.

Program Nitrianskych hodov a dožiniek bude ešte pestrejší v nedeľu. Od 15. h na pešej zóne a Svätoplukovom námestí sa predvedú folklórne súbory SS Senior Matičiar, DFS Zbežanček, FS Kepežďanka a FS Jelenčan. Okrem nich vystúpi aj Dychový orchester ZUŠ J. Rosinského. O 18.30 h si nenechajte ujsť Dožinkový sprievod, po ktorom bude pódium patriť kapele Slovak tango, ktorá sa venuje interpretácii slovenskej populárnej hudby 30. až 50. rokov 20. storočia.

Pohodový nedeľný večer zažijete o 20. h v Music a Cafe, kde vystúpi zoskupenie nitrianskych jazzových legiend EGO Group. Rokmi zocelená mladá kapela s najvyšším vekovým priemerom svojou nevyčerpateľnou energiou, muzikálnosťou a charakterom dokazujú mladým, ako krásne sa dá s jazzom dozrieť.