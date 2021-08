Mokráš: Asi umriem na ihrisku. Chceli ma v Nemecku, ale...

Prečo sa z Nitry a Česka vrátil domov? Legenda nielen svätoplukovského futbalu v úprimnom rozhovore.

18. aug 2021 o 18:30 Martin Kilian ml.

Celý rozhovor vyšiel aj v aktuálnych MY Nitrianskych novinách vďaka podpore týchto partnerov: Obec Svätoplukovo, Kolex, Peter Bosák, Okná a dvere Demeter.

Unikát na šesť? Mokráš.

Koľko takých futbalistov sa narodilo? Vezmite lupu, prekutrajte s ňou celé Slovensko. Skončíte v Svätoplukove. Na gólovom dvore u etalónu vymierajúcej vernosti, majstra zakončenia, u Futbalistu roka, ale hlavne u chlapa so srdcom na pravom mieste.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zahodil šancu živiť sa loptou, ignoroval aj doktorov, čo mu hru hier zakázali, aby doma v „Šalgove“ zabával všetkých naokolo – odkedy internet ráta góly, v 122 zápasoch ich trafil 170! Vie ale, že čas sa kráti.

Dámy a páni, STANISLAV MOKRÁŠ (33) vo svojej plnej paráde.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo zahodil šancu hrať v Česku či Nemecku

Čo mu v FC Nitra povedali po týždni trénovania

Ktoré dediny ho volajú preč a prečo neodíde zo Svätoplukova

Čo mu po ťažkých zraneniach povedali doktori

Čo podľa Mokráša kazí dedinský futbal

Či má Svätoplukovo väčšie derby s Mojmírovcami alebo Cabajom-Čáporom

Koho vybral najlepším spoluhráčom, protihráčom, trénerom či rozhodcom

Čo o Mokrášovi povedali svätoplukovské osobnosti

Prečo hráte celý život za Svätoplukovo?

No, prečo? Lebo som to prepásol... Rodičia sa rozviedli, a to ma zasiahlo. S bratom sme ostali sami. Detstvo nebolo najľahšie.

A opravím vás. Za žiakov som hral v ČFK a v Mlynárciach. A za dorast „na čierno“ v Močenku za päťsto korún na zápas (smiech). No a v štrnástich ma ostaršili, od pätnástich za áčko.

Ani za mladi ste nehrali za Nitru?