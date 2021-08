Nitra videla špičkový streetball, zlato brali profíci z Rakúska

Výnimočná akcia pre fanúšikov basketbalu či streetballu zavítala premiérovo do mesta pod Zoborom.

15. aug 2021 o 9:38 Martin Kilian

Nitra Summer Jam 2021 ponúkol v sobotu možnosť vidieť kvalitné výkony športovcov zo šiestich krajín v mladom olympijskom športe. Basketbal troch proti trom sa hral premiérovo nedávno v Tokiu a je jednoznačne na vzostupe - v záujme hráčov, sponzorov i fanúšikov.

Turnaj v Nitre bol súčasťou celoslovenskej SBA 3x3 tour 2021 a prilákal účastníkov aj z Česka, Chorvátska, Rakúska, Ukrajiny či Srbska. Podujatie organizoval osvedčený štáb z SBA, podporili ho domáci zanietenci z BKM SPU Nitra.

Vysokú kvalitu ponúkol hlavne mužský turnaj. Za športovou halou SPU na ihriskách so špeciálnym povrchom bolo vidno viacero tvárí, ktoré poznáme aj zo slovenskej basketbalovej extraligy (Marek Kozlík, Ondrej Haviar, Milan Žiak, Roman Vido, Ladislav Stojanov, Samuel Volárik, Martin Bílik, Andrej Kuffa, atď.), ale prišli aj veľmi kvalitné tímy zo zahraničia. Napokon, cudzinci si aj rozdelili prvé tri miesta.

Pre mladých návštevníkov boli pripravené sprievodné akcie, o hudbu sa staral dídžej. Domáci basketbaloví činovníci Peter Zákopčan a Jozef Mečiar večer privítali na akcii aj primátora Mareka Hattasa a prorektora SPU Ivana Takáča.

Najlepší turnaj série

„Bol to najlepší turnaj celej tohtoročnej série, a to nielen kvalitou účastníkov. Organizátori vybrali naozaj útulné prostredie, celkový dojem z akcie je veľmi dobrý. A to napriek tomu, že môj tím mal smolu, vo štvrťfinále sme vypadli s českým Humpolcom len o jediný bod,“ pochválil akciu Nitran Maroš Nemček z tímu s krkolomným názvom NepřepepřeteNámVepře.

Vo finále elitky si prvenstvo vybojovala štvorica z Rakúska, pre ktorú to bolo už deviaty tohtoročný turnajový titul. Náhoda to však nie je: ide totiž o prvý rakúsky profesionálny tím v basketbale 3x3.

„Voláme sa 3x3 Team Graz podľa nášho sponzora, ale sme chalani z Viedne. Máme zmluvy, naším cieľom je kvalifikovať sa o tri roky na olympiádu v Paríži. Trénujeme dvakrát za deň, máme aj trénera a zároveň manažéra,“ prezradil Filip Krämer, rodák zo Slovenska, ale rakúsky občan.

Perfektný deň v Nitre

„Basketbal 3x3 je na vzostupe. Zápas trvá len desať minút, je to akčné, niekedy aj dosť tvrdé, záleží na rozhodcoch. Dnes tu boli super tímy. My fungujeme spolu len prvý rok, sami si hľadáme sponzorov a máme normálne platy. Venujeme sa len basketbalu 3x3,“ pokračoval Krämer.

Víťazný tím si odniesol 500 eur a body do európskeho rebríčka. „Podujatie v Nitre bolo pre nás výbornou prípravou na blížiace sa turnaje série World tour. Vo skvelej atmosfére sme si tu mohli zmerať sily s mnohými súpermi z rôznych krajín. Organizátorom a všetkým podporovateľom tohto eventu patrí od nás veľké „ďakujem“ za to, že sme sa tu mohli stretnúť a zahrať si 3x3. Užili sme sme si tu perfektný deň,“ hýril spokojnosťou Matthias Linortner z víťazného tímu 3x3 Team Graz.

„Tešíme sa z podpory projektu zo strany mesta, ďakujeme Nitrianskej komunitnej nadácii za poskytnutie grantu. Ďakujeme aj SBA 3x3, nášmu basketbalovému klubu, univerzite SPU a všetkým spoluorganizátorom a ľuďom, ktorí sa na podujatí podieľali. Veríme, že o rok sa uvidíme na podobnej akcii znova," vyjadril sa za organizátorov Peter Zákopčan.

Z výsledkov vyberáme

MUŽI (21 tímov): 1. 3x3 Team Graz (Rak., Filip Krämer, Martin Trmal, Matthias Linortner, Nico Kaltenbrunner), 2. Bernard Humpolec (ČR), 3. Pharma Classic Zagreb (Chorv.), 4. EnergyTeam Handlová, 5. Letný Vánok, 6. Meferes Slovakia, 7. NepřepepřeteNámVepře, 8. Fajnovka (všetky SR), atď.

ŽENY (8 tímov): 1. Vydýchané z lavičky (Pavla Bertovič, Alexandra Riecka, Mária Felixová, Mária Bachorová), 2. Slávie OU (ČR), 3. Dirdžiho dievčatá, 4. Ukrajina 17.

CHLAPCI U18 (7 tímov): 1. Rim Protectors (Adam Sásik, Jakub Kubány, Lukáš Hlavna, Michal Pavkovček), 2. Džarulovci, 3. The Goats, 4. Banana Brothers (všetky SR).