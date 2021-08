V Apponyiovskej knižnici ožíva príbeh legendárnej lode Titanic

Mnoho ľudí nevie, že so slávnym parníkom sú úzko prepojené aj malé obce pod Tribečským pohorím. Dlhé roky tu žil miliardár, ktorý bol jedným z pasažierov, čo katastrofu prežili.

16. aug 2021 o 12:22 Dominika Cunevová

OPONICE. Príbeh tragicky preslávenej lode Titanic pozná snáď každý človek na Zemi. Zaoceánskemu parníku, ktorý prehlasovali za najluxusnejší, najrýchlejší a hlavne nepotopiteľný, sa stala osudnou už prvá plavba, keď po náraze do ľadovca klesol na dno oceána. Do hlbín večnosti so sebou vzal aj obrovské množstvo obetí, kvôli čomu skazu Titanicu dodnes považujú za jednu z najhorších námorných katastrof.

Málokto by však povedal, že s touto známou loďou sú úzko prepojené aj malé obce pod Tribečským pohorím – Oponice a Kovarce. Práve v nich sa totiž roky zdržiaval boháč, ktorý sa na Titanicu plavil a prežil.

Je pravdepodobné, že práve jeho príbehom bol inšpirovaný aj dej oscarového filmu Titanic. Jeho spojitosť s tamojším panstvom, unikátne artefakty z lode, ako aj rekvizity z filmu Jamesa Camerona ponúka do 12. septembra jedinečná výstava v Apponyiovskej knižnici v Oponiciach.

Artefakty vylovené z oceánu

Vzácne artefakty zozbierala autorka výstavy Darina Helíková a vytvorila najväčšiu zbierku tohto druhu v strednej Európe. Celosvetovo známa loď ju fascinuje už od piatich rokov.

„Moja zbierka obsahuje rôzne predmety týkajúce sa lode Titanic a taktiež jej sesterskej lode Olympic. Je tam veľa predmetov týkajúcich sa lodenice Harland and Wolff v Belfaste, kde boli tieto lode postavené,“ uviedla.

Najprv si odkladala len novinové výstrižky o Titanicu, postupne však u Dady prepukla skutočná zberateľská vášeň a dnes má viac ako 1500 zbierkových predmetov.

Medzi nimi sú aj také, čo pochádzajú zo samotnej lode. „Vyslovene vylovený z Titanicu je napríklad kus kovu, ktorý tvoril trup Titanicu a pochádza z veľkého kusu, ktorý je dodnes vystavený v Spojených štátoch amerických. Máme tu potom úlomok dreva z lehátka, ktoré bolo na člnovej palube Titanicu či uhlie, ktoré bolo v kotolniach.“

Rekvizity z filmového pľacu