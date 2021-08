Mixový titul zostal doma

Na pieskových ihriskách Centra univerzitného športu sa v sobotu konal turnaj v plážovom volejbale zmiešaných párov.

16. aug 2021 o 20:58 Martin Kilian

Šestnásť dvojíc zo širokého okolia Nitry si horúci deň spríjemnilo obľúbeným športom, ale aj dobrou náladou a fajn občerstvením.

Takmer 12-hodinový maratón finišoval pod umelým osvetlením a prvenstvo zostalo v Nitre vďaka dvojici Daniela Hradecká – Daniel Mikušovič. Obaja sú známi z extraligových paluboviek.

„Po dlhšej dobe som si bola zahrať turnaj a úprimne som rada, že ma Dano presvedčil. Hralo sa mi dobre - veď s Danom sa poznáme už polovicu života, ha-ha... Celý turnaj dopadol na jednotku, čo som aj trochu predpokladala, pretože Dano spolu so svojou manželkou Katkou to robia dobre. A čo mi tento deň priniesol? Stretnutie so skvelými ľuďmi, snáď všetky emócie a v neposlednom rade veľkú svalovicu,“ vyjadrila sa dobre naladená víťazka „Dada“ Hradecká.

Poradie najlepších štyroch dvojíc: 1. Daniela Hradecká - Daniel Mikušovič (Nitra), 2. Alena Kudlíková - Martin Novodomský (B. Bystrica), 3. Naďa Žiak - Martin Záhumenský (Nitra, Trenčín), 4. Veronika Garayová - Ivan Veselka (Komjatice, Šurany).

Beachová sezóna na kurtoch CUŠ SPU sa ešte nekončí. Už v piatok 20. 8. sa bude konať nočný turnaj mixových trojíc a 18. septembra by mal byť záverečný turnaj pieskovej sezóny.