Na radnici sa chceli so Strabagom mimosúdne dohodnúť. Postup skúma prokuratúra

Mesto získalo od exprednostu kópie dokumentov, ktoré nemalo. Termín pojednávania je určený na december.

19. aug 2021 o 18:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Bude spor medzi Strabagom a mestom pokračovať, alebo uzatvoria mimosúdnu dohodu? V tejto chvíli sú otvorené obe možnosti.

Mimosúdne vyrovnanie už raz poslanci odmietli. Žiadali materiál dopracovať. Rozhodli sa po tom, ako si vypočuli vyjadrenia bývalého prednostu radnice Igora Kršiaka. Ten nespochybnil, že Strabag má nárok na zaplatenie prác naviac, no nie od mesta, ale od MH Invest.

Mesto získalo dokumenty

Kršiak na zastupiteľstve hovoril o veciach, ktoré dovtedy neboli známe. Mal k dispozícii dokumenty, o ktorých na radnici nevedeli. Urobil si kópie, keď v roku 2019 odchádzal. Poskytol ich už úradu.

Aký budú mať vplyv na spor, zatiaľ nie je známe. Rokovania so Strabagom nateraz nepokračujú, pretože prokuratúra dostala podnet na preskúmanie postupu mesta pri uzatvorení prvej mimosúdnej dohody.

Spor sa ťahá od roku 2016, kedy dal Strabag žalobu na súd. Externý právnik mesta vyčíslil, že ak by mesto spor prehralo, zaplatilo by vyše 800-tisíc eur, z toho cez 200-tisíc sú úroky z omeškania. Suma sa každý mesiac kvôli úrokom zvyšuje.

Ak by však mesto spor so Strabagom vyhralo, nemuselo by platiť nič. Podľa Kršiaka má dosť dôkazov, aby sa bránilo zodpovednosti.

Prekročila mandát