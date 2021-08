V nemocnici v Zlatých Moravciach robia antigénové testy za 5 eur

Testovanie prebieha sedem dní v týždni. Pre bezproblémový priebeh testovania je ideálne objednať sa vopred.

19. aug 2021 o 7:40 Dominika Cunevová

ZLATÉ MORAVCE. Od pondelka sa v zlatomoravskej nemocnici môžu záujemcovia nechať otestovať antigénovými testami za manipulačný poplatok 5 eur.

„Na základe príkazu ministra obnovujeme celotýždňovú prevádzku testovania antigénovými testami. Testy budeme realizovať 7 dní v týždni v našom mobilnom očkovacom mieste, ktoré sa nachádza v bývalej budove gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Nina Horniaková.

Testuje sa 8 hodín denne 7 dní v týždni, avšak v rozdielnych hodinách. V pondelok, stredu a v piatok testovanie prebieha od 8. do 16. hod, v utorok a štvrtok od 9. do 17. a cez víkend od 7. do 15. hod.

Ako pripomína nemocnica, pre bezproblémový priebeh testovania je ideálne objednať sa vopred. Manipulačný poplatok 5 EUR zaplatí záujemca priamo na mieste a výsledok dostane testovaný do 15 minút. Testy sú do nemocnice dodávané z odboru krízového riadenia Okresného úradu Zlaté Moravce,“ informuje nemocnica.

Nemocnica pokračuje aj vo výkone komerčných PCR aj antigénových testov. Text PCR s COVID-PASS-om sadá objednať cez webový portál korona.gov.sk, tento typ testovanie prebieha v utorok a štvrtok od 7. do 9. hodiny.

V pondelok, v stredu a v piatok sa môže verejnosť dať vyšetriť aj na prítomnosť protilátok v ambulancii vnútorného lekárstva, ktorá sa nachádza na 1. poschodí vľavo v pavilóne interných disciplín. V nemocnici naďalej prebieha aj očkovanie proti koronavírusu, záujemcovia sa musia vopred prihlásiť cez portál www.korona.gov.sk.