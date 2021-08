Na ViOne rozhodlo plávajúce torpédo Chobota

Zlaté Moravce skórovali z hry po 8,5-hodinách a ubzikli z posledného miesta.

23. aug 2021 o 17:00 (KIJ)

Čögley vzadu nezazmätkoval, namiesto lopty do „kukurice“ ju inteligentne prehodil Kyziridisovi, ten vonkajškom ťukol Chobotovi, ktorý si loptu viedol a viedol, až z uhla zo 17 metrov prestrelil Hrdličku, ktorému projektil pred očami zaplával. Celá akcia trvala 11 sekúnd a rozsekla 8,5-hodinovú (!) šnúru Zlatých Moraviec bez gólu z hry. Aj Kira, po lacných inkasovaniach konečne oslavujúci prvú nulu, vyšprintoval z brány cez celý trávnik, aby vyskočil na tešiace sa klbko spoluhráčov.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Streliť prvý gól poteší, ale viete, že nie je koniec zápasu a ďalšie minúty idú veľmi pomaly. To bol aj tento moment. Napriek tomu prišli ďalšie šance, ale znovu sme sa vrátili k tomu, že sme ich nepremenili,“ rozprával tréner Ľuboš Benkovský po výhre 1:0 s Pohroním a zápase, ktorý rozhodne nepriniesol priehrštie futbalovej krásy.

„Majo po nejakom čase nastúpil do základu. Je to mladý hráč s potenciálom do budúcnosti. Určite nedosiahol svoj vrchol a má ešte veľké rezervy, na ktorých môže pracovať. Je to dlhá cesta. Verím, že toto bol správny krok pre jeho motiváciu pracovať ďalej a ešte tvrdšie, aby svoj individuálny výkon posúval vyššie,“ povedal kouč na tlačovke pri otázke denníku Šport o Mariánovi Chobotovi, v 58. minúte autorovi víťazného gólu a netradičnom strelcovi spoza šestnástky.

Vionisti majú slušný stavebný materiál, ale dom musia stavať odznova, lebo v Hrnčárovi a Balajovi stratili osvedčené herné šablóny. V piatkovej 58. minúte ale spravili presne, čo mali: pýtali sa spoluhráčovi do ponuky, v obrane nespanikárili, v strede mali hlavu nahor a vpredu odvahu vystreliť z diaľky, čo je v novej sezóne častejší povel trénera Benkovského, ktorý navyše začína so striedaniami o čosi skôr než v minulom ročníku.

Zlaté Moravce si osprchovali psychiku po najhoršom ligovom štarte od roku 2015, ale kým jedna smola je fuč, druhá stále nezmizla. Kubilay Yilmaz mal garantovať góly, ale v piatich kolách z trinástich striel nedal žiaden! Svoje trápenie korunoval v 68. minúte – z „päťky“ prestrelil odkrytú bránu.

„Mysleli sme si, že to bude gól, ale znovu nebol,“ priznal Benkovský. „Kubo veľmi chce dať gól a v každom zápase naň má príležitosti. Je to o určitom zlome – keď hráč dá gól, uvoľní sa a začne ich dávať viac. Zatiaľ na to čaká. Verím, že je trpezlivý. My sme stále trpezliví,“ pridal tréner, ktorý má na hrote ďalšie typologicky rozličné možnosti: aj mladíkov Šveca a Mujiriho.

Požitavania sa zajtra o 17.00 h ukážu v pohári v Tovarníkoch, v nedeľu o 18.00 h hrajú v Bratislave so Slovanom a potom idú zápasy, z ktorých by sa mohli odraziť z tabuľky nahor: doma Ružomberok, vonku Michalovce, doma Liptovský Mikuláš.

FC ViOn – Pohronie 1:0 (0:0) Pri Žitavu prišiel zdatný súper s rovnakým bodovým imperatívom, ale boli to domáci, ktorým sa v piatok večer napokon uľavilo. Potvrdili nenápadnú štatistiku, že proti tímom trénera Geriho, pracovitého so slušným potenciálom, sa im darí. Prvú šancu mal hlavou hosť Lačný, potom si slovo vzal Yilmaz, po pasoch Čonku a Chobota ale mieril mimo, respektíve zachránil Hrdlička. Zápas symbolizovali časté súboje o loptu, v prvom polčase ešte „vykukli“ strely Ďubeka a Malleho. Zlaté Moravce si v druhom dejstve poriadne pokropili utrápenú psychiku, keď Chobot spoza šestnástky namieril presne (1:0). Po aktivite gólového krídelníka zanedlho spálil veľkú šancu Yilmaz. Brankár víťazov Kira sa ešte zapotil pri strele Záhumenského, ale vionisti si už prvé tri body v sezóne ustrážili, keď Pohroniu ešte zatápali Chren a Mondek. Gól: 58. Chobot. R Očenáš (Bednár, Štrbo), ŽK: Tóth – Blahút, 946 divákov. Strely (na bránu): 12 (4) – 18 (4). Rohy: 3 – 8. Ofsajdy: 0 – 4. Držanie lopty (%): 50 – 50. VION: Kira – Čögley, Tóth, Menich, Čonka – Bednár, Sloboda – Chobot (67. Mondek), Ďubek, Kyziridis (87. Chren) – Yilmaz (73. Švec). Tréner Ľuboš Benkovský: „Zápas bol veľmi ťažký. Súper bol na nás pripravený. Pripravil si svoju cestu. Duel bol vo veľa veciach vyrovnaný. Verili sme, išli sme, pracovali. Dlho sme čakali na prvé víťazstvo. Kabína ukázala, že je veľmi silná. Verila, že postupnými krokmi víťazstvo dosiahneme. Motivuje nás to do ďalšej práce. Veríme, že body budú pribúdať.“ NAJLEPŠÍ VIONISTA: Medzi Zlatomoravčanmi by ste našli viacero dobrých výkonov. Pochvaly počúval Menich, takisto spolutvorcovia gólovej akcie Čögley a Kyziridis, ale vyberáme MARIÁNA CHOBOTA: hoci stále určite má čo zlepšovať, nabral odvahu ku strele spoza šestnástky a rozhodol o veledôležitom víťazstve domácich.