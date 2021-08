Pánmi lesov sú bežci z Nitry a Topoľčianok

Milan Furár a Matej Páleník sa tešia z pekného úspechu v kvalitnej konkurencii.

23. aug 2021 o 22:00 Martin Kilian

Z Česka k nám dorazil atraktívny bežecký seriál. Projekt Behaj lesmi má na Slovensku za sebou úspešný prvý ročník, v premiére mal tri zastávky – na Devíne, vo Veľkej Fatre a v Štiavnických vrchoch.

V dospelých kategóriách sa zapojilo viac ako 700 mužov a žien. V každej destinácii bola k dispozícii kratšia a dlhšia trať, vždy po pekných lesných cestičkách, aj s patričným prevýšením.

Článok pokračuje pod video reklamou

Po tretích pretekoch si vedenie v celkovom poradí udržali dvaja zástupcovia nitrianskeho regiónu a dosiahli tak pekný úspech vo svojich hobby kariérach.

Pánom lesov na dlhšej trati sa stal Matej Páleník z Topoľčianok, na kratšej trati Nitran Milan Furár, reprezentujúci BK Duslo.

Usilovnosťou k úspechu

Veľkú radosť netajil päťdesiatnik Furár, ktorému k triumfu stačili aj nie vždy medailové umiestenia – 5., 3. a 11. miesto. „Vyhral som vďaka mojej usilovnosti. Zahralo mi do karát, že niektorí súperi chýbali buď na Devíne alebo vo Fatre. V Štiavnici som už cítil veľkú únavu, bol som vyčerpaný zo štafety od Tatier k Dunaju,“ prezradil Milan Furár o ceste k svojmu prvenstvu.

Matej Páleník vyhral hneď úvodné preteky na Devíne a vedúcu pozíciu už nikomu neprepustil. „Nemal som pred štartom žiadne ambície, pretože Behaj lesmi bolo na Slovensku prvýkrát a nevedel som, aká sa zíde konkurencia... Keď sa mi ale zadarilo na prvom kole, tak som sa to už pokúsil udržať a podarilo sa, čo ma vcelku prekvapilo,“ hovorí 29-ročný bežec, ktorý chodí aj na ultra behy (100 km a viac).

Nadchla ich atmosféra

„Mám rád trailové behy v dĺžke 10 až 15 km. Počas série som si prešiel všetkými stavmi bežca v troch úplne rozdielnych pretekoch,“ bilancuje Milan Furár. „Na Devíne to bola veľká horúčava a boj so štrajkujúcim žalúdkom. Vo Fatre forma a bežecká symfónia. V Štiavnici bolesť, ale viera, že to už dám. Štiavnicu aj SAZ zaradil do svojho pohára behov, a preto bola konkurencia o dosť väčšia. Samozrejme, ak by bola kvalita štartového poľa podobná na všetkých kolách, nemal by som šancu na víťazstvo. Keď by som mal byť kritický, za tretie kolo by som si celkové prvenstvo nezaslúžil, ale zasa v mojom veku sa z každého takéhoto výsledku teším. Behaj lesmi bola milá zábava pre hobíkov.“

Aj Matej Páleník si novinku v bežeckom kalendári užil. „Nadchla ma atmosféra, ktorú dokážu organizátori vytvoriť pred štartom,“ pochválil štáb pretekov. Počas tréningu v lesoch sa občas bežcovi podarí náhodné stretnutie so srnkami či jeleňmi, ale on nemal to šťastie. „Všetky tri preteky sa konali v prírode, ale stretnutia so zverou sú takmer nemožné pri takom veľkom počte účastníkov,“ vysvetlil Matej Páleník.