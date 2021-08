Namiesto turnaja bude len dvojzápas

V rámci prípravy na 20. ročník hádzanárskej MOL ligy žien chcel hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa pripraviť tradičný medzinárodný turnaj Duslo Cup 2021.

24. aug 2021 o 7:00 (JS)

Jeho 26. ročník sa mal uskutočniť v dňoch 28.-29. augusta. V predstihu sa prisľúbili moravský klub DHC Zora Olomouc, rakúsky kolektív AON Fivers Viedeň a poľskú hádzanársku školu mal zastupovať Suzuki Korona Kielce.

Článok pokračuje pod video reklamou

Lenže človek mieni a pandémia mení. Kvôli aktuálne platným pandemickým predpisom boli nútené kluby z Rakúska a Poľska odvolať svoju účasť v Šali. Manažér Petrikovič oslovoval iné kluby ako možnú náhradu, ale snaha nepadla na úrodnú pôdu. Nakoniec tak z turnaja nebude nič, ale ženy Šale si v sobotu aspoň zahrajú dvojzápas s Olomoucom.

V kolektíve DHC Zora Olomouc prišlo po skončení ročníka k viacerým zmenám, keď v ich drese sa už v novej sezóne neobjavia hráčky Trumpešová, Řezníčková, ako aj slovenská dlhoročná opora Gajdošíková. Hráčsky káder posilnila talentovaná omladina vlastných odchovankýň (Kubálková, Hejlová, Machačová, Poláčková), ktoré v príprave ukázali kvalitu aj na nedávnom 63. ročníku medzinárodného turnaja v Olomoci (vyhrala ho Zora). Medzi opory patrí skúsená trojica Přikrylová, reprezentantka T. Fryčáková a brankárka Zuzana Haládiková (bola vyhlásená za najlepšiu brankárku turnaja), bývalá hráčka Šale.

Slovan Duslo Šaľa sa predstaví na domácej palubovke oproti minulému roku so značne zmeneným kádrom, ktorý naďalej vedú tréneri Peter Pčola s asistentkou Andreou Šalatovou. Novými hráčkami sú Diana Vargová, Lenka Ratvajská (obe z Prešova) a Liza Somogyi z Györu. Presadiť by sa mohla aj mládež z vlastnej liahne: Ščípová, Zlatinská, Kusyová a Pálová. V porovnaní s minulou sezónou už v tíme nie sú slovenské reprezentantky Némethová s Trepáčovou, česká reprezentačná brankárka Novotná, ale aj krídelníčky Obstová s Tisajovou. Výkony šalianskych reprezentantiek v príprave naznačili, že družstvo by mali ťahať reprezentantky Pócsíková, Königová s brankárkou Furgalákovou, skúsené opory Rácková, Tulipánová či Varjassiová.