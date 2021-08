Vyšiel nový diel série kníh Prechádzka starou Nitrou. Pozornosť by mali zbystriť aj bývalí športovci

Mapuje okolie jednej z najkrajších častí Nitry - mestský park a okolie. Súčasťou knihy sú aj športové fotografie zo štadióna.

24. aug 2021 o 10:44 Dominika Cunevová

NITRA. V týchto dňoch vychádza v poradí už šiesty diel knižného cyklu Prechádzka starou Nitrou. Tento raz sa autor Vladimír Vnuk zameral na jednu z najobľúbenejších lokalít mesta pod Zoborom – Jesenského ulicu, Sihoť, Mestský park a okolie.

Knižka ponúka pohľad na prekrásne scenérie historických zákutí nitrianskeho parku, ako si ho pamätá už málokto. Zaujímavou je aj podrobne zmapovaná história časti Sihoť od roku 1900.

Prostredníctvom fotiek a krátkych popisov sa čitateľ dozvie, ako veľmi sa táto oblasť v priebehu rokov menila, až kým dosiahla súčasnú podobu. Okrem miestnych patriotov a milovníkov histórie by mali zbystriť pozornosť aj športoví nadšenci, bývali futbalisti či hokejisti.

Keďže súčasťou Sihote je od nepamäti aj športový areál, mnohé strany knižky sú okrem štadiónov venované niekdajším futbalovým a hokejovým mužstvám pôsobiacim v Nitre takmer do konca 20. storočia. Dopĺňajú ich tiež fotky iných športovcov, ako sú atléti či tenisti a nechýbajú ani unikátne zábery zo zápasov a rôznych športových podujatí, súťaží či Spartakiády.

Vladimír Vnuk sa 12 rokov venoval systematickému zbieraniu starých fotografií a 8 rokov písaniu série deviatich kníh. Čitateľom chce ponúknuť komplexný prehľad o tom, ako zub času zasiahol všetky zákutia mesta pod Zoborom, pričom niektoré z nich už dnes ani neexistujú.

Okrem fotiek sa sústreďuje aj na historické názvy ulíc, námestí, trhovísk, nábreží či priestranstiev a na zmeny ich pomenovaní od prvých oficiálnych až po súčasné. Postaral sa aj o preklad máp s prvými oficiálnymi názvami z maďarského do slovenského jazyka.

Onedlho vyjde siedmy diel série, ktorý priblíži ďalšiu príťažlivú mestskú časť, a to Zobor a okolie. Do konca októbra by mali vyjsť aj posledné dve časti – Nitriansky hrad a okolie a Čermáň, sídlisko Chrenová a okolie vrátane súčasných i bývalých mestských častí.

Všetky publikované diely si môžete zakúpiť aj na recepcii našej redakcie.