V piatok exhibícia osobností, prídu aj hviezdy Slovana

Milou akciou si pripomenieme mužstvo, ktoré v roku 1971 vybojovalo postup do federálnej ligy.

24. aug 2021 o 21:13 Martin Kilian

Je to už 50 rokov, čo sa futbalisti Nitry druhýkrát dostali do československej ligy. Pri príležitosti tohto výročia sa stretnú na štadióne pod Pribinovým hradom nielen žijúci členovia úspešnej partie trénera Michala Puchera, ale aj o jednu-dve generácie mladší bývalí futbalisti Nitričky. Podujatie organizuje občianske združenie Old boys FC Nitra.

Exhibícia osobností v piatok 27. augusta sa začne predzápasmi prípraviek U9 a U10 (od 15.30 h). V oficiálnej časti od 17.00 h si nitriansky futbal uctí tých, ktorí písali úspešnú históriu. Z mužstva AC Nitra z roku 1971 je naživo desať pánov: Szabo, Medveď, Dominka, Ternény, Rapan, Švec, Pozdech, Porubský, Zekucia, Svýba. Pozvaní sú všetci.

Od 17.30 h sa v exhibícii predstavia starí páni (už o niečo mladší) FC Nitra a Slovana Bratislava. Obsadenie bude veľmi silné, posúďte sami.

Z belasých sa prisľúbili hráči ako Tittel, Glonek, Slovák, Sz. Németh, Pecko, Chvíla, Kinier, Timko, Obšitník, Demo, možno prekvapí aj Weiss st.

Dres Nitry oblečú napríklad Moravčík, Kostoláni, Dekýš, Borko, Jež, Kukučka, Paluch, Ondruška, P. Buranský, Valent, Süttö, Vavrovič, Antalík, Šindler, z mladších Kotula, Oremus či Ferenczy.

Moderátorom podvečera bude Ján Greššo st., vstup pre fanúšikov je zdarma.

Piatkový program je šancou pre vás zaspomínať si na niekdajšie veľké mená nitrianskeho i slovenského futbalu.