Holešinský: Vďaka fanúšikom sme otočili, s nimi je to úplne iné

Stáva sa rozdielovým hráčom, chvália hrdinu nitrianskej noci.

24. aug 2021 o 21:48 Martin Kilian ml.

Ako po roku privítať divákov? Presne takto!

Nitra po Zlíne dnes sťala aj 8. tím nadnárodnej ICE HL z Villachu a drámu ocenil potlesk v stoji. Pochybovači mladučkej zostavy trhali tikety, trénerovi Stavjaňovi v šatni hral na perách úsmev, energický výkon zasial dobrú predtuchu do extraligy, ktorá začne presne o mesiac s Košicami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Z 0:3 a 3:4 na 5:4, to chce guráž, bekhend Bučeka, šibenicu Tvrdoňa a brejk Vargu korunovali hviezdne chvíle Holešinského: 28 sekúnd pred koncom vyrovnal a v poslednej sekunde predĺženia rozhodol!

Ešte spotený a minútku po tom, čo zakýval tribúne, sa za víťaznej pesničky „Sweet Caroline“ ADRIÁN HOLEŠINSKÝ (25) vybral ku mikrofónu MY Nitrianskych novín.

Nitra - Villach 5:4pp v prvom domácom prípravnom zápase HK

Krajší návrat divákov si Nitra nemohla naplánovať: dráma s ťažkým súperom a víťazstvo...

Je to super! Prehrávali sme 0:3, ale priebeh zápasu tomu nezodpovedal, od začiatku sme hrali dobre, konečne nám to celkom šlo. Škoda, že sme inkasovali po vlastných chybách, z toho sa musíme poučiť, je to príprava. Ukázala sa sila mužstva – zvrátili sme priebeh, vyrovnali a vyhrali v predĺžení.

Otočkou ste potvrdili charakter tímu. Podporila ho práve energia z tribún?

Presne tak. Bojovali sme a šli do toho v každom striedaní. Je super, že v Nitre sú konečne fanúšikovia, s nimi je to úplne iný zápas, stále nás hnali vpred, aj za stavu 0:3, vďaka tomu sme otočili. Sme strašne vďační, že môžeme hrať pred ľuďmi, ceníme si to.

Adrián Holešinský aj dnes potvrdil svoj hokejový progres. (zdroj: Miroslav Slávik)

Rozhodovali detaily – Villach dal v poslednej minúte žrď, vy ste 28 sekúnd pred koncom vyrovnali a v absolútnom závere predĺženia aj rozhodli. Ako ste to prežívali?

Iba som to zaparkoval pred bránu, lebo som videl, že Villach hrá zvláštne rozostavenie. Miro Pupák ma dobre našiel, vystrelil mi to do hokejky, ja som ju iba dobre položil a tečol.

A víťazný gól? Bolo jedenásť sekúnd do konca, hovoril som si, že z posledných síl ešte skúsime zaforčekovať, ich obranca spravil chybu, puk sa odrazil a ja ho dorazil.

Váš prvý útok s Bučekom a Rockwoodom bol najnebezpečnejší. Ako sa vám páči súhra?

Zo začiatku sme nevedeli, čo od seba očakávať, súhru sme postupne budovali tréningami. Teraz nám to celkom ide, dúfam, že do začiatku ligy to ešte vyšperkujeme.

Ako vám odsýpa príprava, čo ešte potrebujete zdokonaliť?

Určite defenzívu, tam máme najväčší problém. V pásme každý musí mať svojho chlapa, musíme dostávať menej gólov, postupne dodržiavať, čo od nás tréner vyžaduje. Keď všetci budeme na jednej strane, bude sa nám ľahšie hrať.

Milo: „Holeš“ sa stáva rozdielovým Nitry si z tripu z Česka doniesla aj prvé šrámy, utorkovú zostavu lepila, Nemec reprezentuje, Hrnka je chorý, ani Volko nie je fit, Bajteka pobolieva pod kolenom a Baláža i Bodáka trápi trieslo – fyzioterapeutka Lenka Skaličanová má čo robiť. Aj Dušan Milo, asistent trénera Antonína Stavjaňu, priznal patálie so súpiskou, ale po výhre 5:4pp s Villachom prevážila víťazná slasť pred 850 zaočkovanými či otestovanými divákmi. „Z našej strany dobrý zápas i pohyb. V prvej tretine sme nepremenili šance, ale minimálne sme sa súperovi vyrovnali. Villach má svoj štýl, trošku zákerný, no bolo vidieť, že má skúsených hokejistov, ktorí si to vedeli podržať aj do toho dupnúť. Otočili sme z 0:3, takže celkom dobre. Tvrdoň a Varga dali veľmi pekné góly. Nechcem nič zakríknuť, boli tam aj chybičky,“ hodnotil Milo. Výborne sa pozeralo na Rockwooda, pred gólom na 3:3 kľúčovo zachránil brankár Honzík, obrancovia chybovali, ale aj spravili kus práce pri zlomových góloch Holešinského, kráľa večera. „Má svoje kvality. Keď to ‚Holeš‘ nakopne, súperi sa trasú. Stáva sa z neho rozdielový hráč. Dúfam, že ho zavolajú do repre,“ pridal Dušan Milo.