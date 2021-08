V moduloch na námestí už môžete sedieť, osadené sú aj plachty

Názory verejnosti na novinku sú rôzne.

25. aug 2021 o 15:50 Miriam Hojčušová

NITRA. Moduly na Svätoplukovom námestí sú dokončené, dnes ich mesto oficiálne prebralo od zhotoviteľa.

Ide o osem modulov so sedením a kvetináčmi, do ktorých začali dopĺňať zeleň.

Radnica avizovala, že tam bude kombinácia okrasných tráv, ktoré sú vhodné aj do nepriaznivých podmienok ako je sucho a teplo. Neskôr majú pribudnúť aj kríky.

Na všetkých konštrukciách sú osadené tieniace plachty. V jednom module sme už okolo obeda zastihli sedieť mladú rodinku, ktorá si nové oddychové miesto na námestí pochvaľovala. „Viem, že to niektorí kritizujú, no nám sa to páči,“ povedala mladá žena.

Staršia pani, ktorá počas preberacieho konania prechádzala okolo, sa nezdržala kritiky. "Vynadala nám, povedala, že moduly sa jej nepáčia," prezradil účastník konania.