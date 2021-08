Jubilant Ondrejka (60): Nebanujem ani euro

Dvadsaťtri otázok pre oslávenca - otca značky ViOn.

26. aug 2021 o 6:06 Martin Kilian ml.

Sú ľudia, po ktorých veľa neostane. A potom tu je VILIAM ONDREJKA.

V Zlatých Moravciach na zelenej lúke vybudoval futbalový klub, ktorý je v Európe unikátom, a stavebnú firmu, ktorá dala prácu tristo ľuďom. Či ide o loptu, či o bager, má renomé férového človeka. V miliónoch sa mohol kúpať, on ich radšej dal ľuďom.

S otcom značky ViOn sa MY Nitrianske noviny rozprávali pri príležitosti jeho dnešných šesťdesiatych narodenín.

Ako sa má 60-ročný Viliam Ondrejka?

Šesťdesiat rokov – aj v pozvánke na oslavu som to napísal – v úvodzovkách nie je veľmi dobrá správa, ale musím povedať, že duševne, myšlienkovo a elánom sa cítim na 20-ročného. Samozrejme, šesťdesiat rokov fyzicky nezastavíte. Som rád, že zdravotne sa držím, pretože som mal aj vážne zdravotné problémy.

Aká bude oslava?

Bol som na dovolenke, kde som rozmýšľal, ako ju pripraviť. Je pravda, že som chcel robiť oslavu nejako inak, ale tým, že je situácia korony, som to napokon vymyslel takto. Môj záber je širší, je rodina, sú priatelia, sú podnikatelia, je futbal a je futbalová verejnosť. Tak som to rozdelil na športovú oslavu, ktorá bude v piatok 3. septembra, a oslava s rodinou a kamarátmi bude v hoteli v sobotu 11. septembra.

Šesťdesiatka je vek, v ktorom človek už videl i zažil veľa. Napriek tomu – čo vám v živote vie spraviť najväčšiu radosť?

Keď je človek mladý, život vidí optimistickejšie. Za tie roky prežije veľa negatív aj krížov na svojej životnej púti. Po šesťdesiatich rokoch si už hodnoty vyskladá inak.

Vždy mi bola prvá rodina, ktorú si snažím strážiť, aby to fungovalo tak, ako má. No a, samozrejme, najväčšia vec v rámci podnikania je sloboda. Sloboda je to, že máte veľkú zodpovednosť, ale aj slobodné rozhodovanie, je veľkou devízou, ak ho viete využiť.

Vaša stavebná firma oslavuje tridsiatku, klub mal vlani 25 rokov. Ktorý krok si za ten čas najviac vyčítate a naopak pochvaľujete?