Kanceláriu vymenil za prírodu. Ajťák Martin sa stal digitálnym nomádom

V rozhovore prezradil, ako v praxi vyzerá digitálne nomádstvo, aké sú jeho úskalia i to, či je takýto typ povolania vhodný pre každého.

26. aug 2021 o 11:30 Dominika Cunevová

NITRA/ČAKA. Nie je to tak dávno, čo tento najsledovanejší slovenský informatik Martin Spano, ktorý stojí aj za vznikom deepfake videa Zlatice Puškárovej, prekvapil pomerne veľkým životným rozhodnutím. I keď je rodák z obce Čaka plnokrvným informatikom, softvérovým vývojárom a popularizátorom umelej inteligencie, rovnako zbožňuje aj cestovanie.

Aby mohol tieto dve odlišné záľuby skĺbiť dohromady, stal sa digitálnym nomádom a miesto kancelárie si svoje pracovné povinnosti odkrúti v prírode. Začal cestovať po Slovensku a vlastná krajina mu natoľko učarovala, že o návšteve iných zatiaľ ani neuvažuje.

Jej krásy s fanúšikmi zdieľa aj prostredníctvom sociálnych sietí, kde ľuďom dáva tipy na zaujímavé miesta, o ktorých možno ešte nepočuli. V rozhovore nám prezradil svoje najobľúbenejšie lokality na Slovensku ale i to, ako v praxi vyzerá digitálne nomádstvo, aké sú jeho úskalia i to, či je takýto typ povolania vhodný pre všetkých.

Vždy ste inklinovali k digitálnemu nomádstvu?

Od malička som bol uličník. Keď boli prázdniny, celé dni som sa túlal po dedine. Domov som sa chodil iba najesť a vyspať. Keď som už bol väčší lákalo ma to s kamarátmi na bicykloch do priľahlých dedín a miest. Počas strednej a vysokej som už naplno chodil kade-tade, objavoval krásy Slovenska a okolitých krajín. Bolo to v časoch, keď bolo digitálne nomádstvo v našich končinách neznámym pojmom. Ľudia pracovali a za odmenu išli niekam na výlet. Existovali profesionálni cestovatelia, ktorí cestovali a písali o tom knihy, prednášali, prípadne robili sprievodcov v cestovných kanceláriách. A potom tu boli takí, ktorých by som nazval predchodcami digitálnych nomádov. Presúvali sa po rôznych miestach, kde si vždy lokálne našli prácu.

Ako a kedy ste sa rozhodli, že je to pre vás to pravé?

Prvýkrát som sa s pojmom digitálny nomád stretol okolo roku 2013, keď sa začal pomaly etablovať vo svete vďaka technológiám, ale považoval som to za niečo nereálne. Začal som sledovať týchto “dobrodruhov”. Čítal som si o nich knihy, pozeral videá. Pamätám si, ako som v júli 2015 po túre sedel v apartmáne v Dolnom Smokovci na balkóne s úžasným výhľadom na Tatry. Hľadel som na tú panorámu deň za dňom, až mi na konci dovolenky skrsla myšlienka – nebolo by skvelé môcť pracovať z Tatier alebo napríklad z gréckych ostrovov? Jednoducho odkiaľkoľvek. V ten večer som si dal záväzok, že to skúsim s tým, že si všetko najprv poriadne naštudujem, premyslím a pripravím a keď budem cítiť, že určite uspejem, pôjdem do toho. Trvalo niekoľko rokov, kým som sa napokon v roku 2020 odhodlal nomádiť.