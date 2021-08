Za smrť školáka, ktorého zabil konár, už nikoho nestíhajú. Mama podala sťažnosť

Pôvodne bola obvinená učiteľka a štátny podnik. Na brannom cvičení utrpeli zranenia viacerí žiaci. Patrikove dvojča, sestra Miška, zostala v škole.

26. aug 2021 o 15:52 Miriam Hojčušová

NITRA. Vyšetrovanie tragédie, pri ktorej zomrel 14-ročný Patrik, je ukončené. Polícia zastavila trestné stíhanie, zodpovednosť nenesie nikto.

Chlapca zasiahol pred dvomi rokmi v septembri konár, ktorý sa počas silného vetra odlomil zo stromu. Žiaci boli v tom čase pri rieke na brannom cvičení. Viacerí utrpeli zranenia.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Keď sme sa dozvedeli, že polícia zastavuje trestné stíhanie, pretože to nebolo všeobecné ohrozenie, boli sme pohoršení. V pondelok sme podali sťažnosť,“ povedala Patrikova mama Erika.

Patrikova mama: Mali by niesť zodpovednosť

Strom rástol na pozemku, ktorý patrí štátnemu vodohospodárskemu podniku. Ukázalo sa, že bol v zlom stave, neskôr ho vypílili spolu s ďalšími v susedstve.

Zostal len veľký kmeň, na ktorom je dodnes pietne miesto s krížom, kvetmi a kahancami. Pripomína tragédiu, ktorá sa stala 30. septembra 2019.

„Myslím si, keďže pozemok patrí vodohospodárom, že by mali niesť za to zodpovednosť. Lebo keby sa niečo stalo na mojom pozemku, tak by som bola zodpovedná ja,“ povedala pani Erika, ktorá býva v Ivanke pri Nitre.

Učiteľku, ktorá bola v tom čase s deťmi na brannom cvičení, z ničoho neviní. „S deťmi chodievala von často a za tie roky sa nikdy nič nestalo. Boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste,“ dodala Patrikova mama.

Pôvodne obvinili učiteľku aj podnik

Polícia pôvodne stíhala učiteľku aj Slovenský vodohospodársky podnik. Obe obvinenia zrušil vlani v decembri prokurátor, vyšetrovanie pokračovalo.