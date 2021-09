Príbeh 400-gólovej legendy: Prečo Drienovský nehral ligu?

Ostrostrelec prezradil, aké mával ponuky.

2. sep 2021 o 17:00 Martin Kilian ml.

Bývalý ostrostrelec Daniel Drienovský vo veľkom rozhovore prezradil aj to, čo o ňom vedel málokto. (Zdroj: archív (dd))

Šiesta liga ObFZ Nitra je vraj najlepšia šiesta liga na Slovensku. On v nej zažil šesť 30-gólových sezón!

Legendárny Milan Kováč ukecal do Žitavian istého DANIELA DRIENOVSKÉHO (36) a bola to jedna z posledných vecí, ktoré obľúbený spoločník v živote stihol. O dva dni na to tragicky zahynul.

A chlapčisko spoza kopca iba potvrdil, že „Kofi“ mal na futbal nos: s Drienovským sme sa rozprávali ako so 400-gólovou legendou Iskry Žitavany a dnešnou hviezdou štvrtoligových Kozároviec.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako mu Topoľčianky zabrzdili kariéru

Kto zatiahol jeho drahé hosťovanie v Jedľových Kostoľanoch a aké zlaté časy tam zažil

Ako dával stovky gólov v Žitavanoch

Prečo z Iskry dlho neprestúpil a kam všade mohol

Prečo odišiel do Kozároviec a čo si na novom klube pochvaľuje

V ktorom zápase Kozároviec "zapôsobili iné sily"

Ako je možné, že sa v 36 rokoch cíti na dvadsiatnika

Koho vybral najlepším spoluhráčom, protihráčom a trénerom

Sklo rozbité loptou

Všetko začalo v Jedľových Kostoľanoch, horskej obci, „poslednej“ v okrese, kde ihrisko neraz rozryli diviaky a v jeho strede roky stál stĺp!

„Počítače neboli, v telke bol jeden program, po škole sa utekal hrať futbal a v zime hokej. Vždy sme presne museli povedať, kam ideme, a vrátiť sa pri západe slnka, a tak dôvera medzi deťmi a rodičmi musela byť obrovská. Celkovo mali mladí ku starším väčší rešpekt než dnes,“ pretočil čas Daniel Drienovský do krásneho detstva s loptou medzi kopcami.

Daniel Drienovský s manželkou Miškou a sedemmesačnou dcérkou Tamarkou. (zdroj: archív (dd))

Stopka od Topoľčianok

Toľko si doma kopal do brány či o stenu, ba raz potajme i sklo kupoval, až ho o sedem rokov starší brat Igor vzal za ruku a v lete 1995 doviedol do žiackeho tímu v Topoľčiankach.

„Tatran vtedy fungoval perfektne, bol niečo ako dnes ViOn. Na sústredenie chodili kluby z Chorvátska, podávali sme lopty na ME 17-ročných. Klub mal obrovský komplex, halu, bazén, muži hrali štvrtú ligu...“ hovoril „Dany“, ktorému však na Topoľčianky neostali iba výborné spomienky.

ObFZ Nitra zvolil Daniela Drienovského najlepším futbalistom za rok 2017. (zdroj: archív (dd))

Odskočil si žiariť na hosťovanie do FC ViOn, s 20 gólmi bol druhým najlepším strelcom dorasteneckej ligy po Uškovičovi z Prievidze, lenže v deň pravdy mu Topoľčianky zabrzdili kariéru.