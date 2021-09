V Žitavanoch pulzuje mládež, na sedemdesiatku majú jasný plán

Futbalová Iskra sa cez hodový víkend poďakuje svojej legende Danielovi Drienovskému.

2. sep 2021 o 5:00 (KIJ)

Žitavany budú cez víkend na nohách. V sobotu 4. 9. o 16.00 h miestni starí páni vyzvú veteránov Červenej hviezdy Bratislava, v nedeľu 5. 9. o 16.00 h zas šiestoligové áčko privíta Mojmírovce a po zápase do nálady zahrajú Kašubovci.

„V sobotnom programe sa oficiálne poďakujeme Danovi Drienovskému za všetko, čo pre Iskru spravil. Podľa mňa patrí do prvej štvorky alebo päťky najlepších futbalistov v histórii Žitavian. Pred ním sú iba tak veľké mená ako Michal „Mingal“ Ondriaš, Ján Gálik a Ján Haspra,“ prezradil funkcionár Milan Kabát.

Skalní fanúšikovia si rozhodne prídu na svoje. „So súperom prídu Peter Hanusek, Ľubomír Maruna a Ján Gálik, naši bývalí hráči, ktorí pre Iskru spravili veľmi veľa. Červená hviezda je náš partnerský klub už od roku 1984, keď sme hrali štvrtú ligu proti mestám aj s Gálikom, Kováčom, Jenisom, Chrenom a Mášikom, ktorí z učňovského dorastu Calexu boli na majstrovstvách Československa. Raz k nám na futbal prišlo 2 100 platiacich divákov! Bola to doba, keď si klub na seba zarobil sám, na štadióne bolo ubytovaných štyridsať ľudí, mali sme vlastný autobus a boli sebestační. Preto mi dnešná súťaž občas príde pre Žitavany prinízka, ale realita je dnes už iná,“ rozprával.

Milan Kabát nezištne robí futbal v Žitavanoch spolu s partiou nadšencov.

„V prvom rade nám ide o to, aby sme sa my, čo fandíme Iskre, stretávali čo najčastejšie a niečo za sebou zanechali. Chceme čo najlepšie reprezentovať obec, ktorá pri nás stojí. Zakladáme si na slušných vzťahoch, aby sme sa každému mohli pozrieť do očí a ľudia u nás boli spokojní,“ rozvážne hovoril Kabát, ktorému veľkú radosť robí aj tridsať malých futbalistov v kategóriách U13 a U15, pričom zrejme otvoria aj tím U11.

Jasný je aj plán do budúcnosti – o rok na 70. narodeniny Iskry privítať FC ViOn! „S našimi susedmi máme výborný vzťah, ligisti u nás aj trénovali a tréner Benkovský si nevedel vynachváliť naše ihrisko. Takisto budeme radi, ak si legenda ViOnu Martin Chren na sklonku kariéry zahrá v Žitavanoch. Nedávno sme robili žiacky turnaj o jeho pohár a bola to vynikajúca akcia,“ pridal Milan Kabát.